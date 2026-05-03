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娛樂 日韓

唯一海外場在台灣！日團Faulieu.喊話：人生只有一次啊

〔記者廖俐惠／綜合報導〕新世代日本女子樂團Faulieu.去年曾參加台南好YOUNG搖滾聖誕演唱會，今年將於7月18日二度來台，在HANASPACE舉辦「Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE02- in Taipei」，成員對於暌違已久的海外演出表示興奮，主唱Canaco除了準備好要好好探索美食，對於這次巡演更表示：「人生只有一次，希望這4人能繼續挑戰下去。」

Faulieu.將於7月18日在台北HANASPACE開唱。（雅慕斯娛樂提供）Faulieu.將於7月18日在台北HANASPACE開唱。（雅慕斯娛樂提供）

Faulieu.由主唱Canaco、吉他手Kaho、貝斯手Ayano、鼓手Mimori 所組成，透過以「愛」為主題，加上明亮、好記的旋律，終於在上個月於日本唱片大廠KING RECORDS推出首張專輯《Mix》正式出道。

這次巡迴演唱會也是她們成軍三年以來最大規模的巡迴，除了日本七個城市之外，台北更是海外唯一一站，主唱Canaco表示，多虧大家的支持才能主流出道，「真的非常感謝大家。不過現在還在追逐夢想的途中」，更表示「人生只有一次，希望四人能持續挑戰」，提到這次巡演將是《MiX》的集大成，她也向粉絲們喊話：「如果能和大家一起看到還沒見過的風景就好了，期待在現場見面。」

Faulieu.在本季也演唱動畫《容易對付的惡魔大人》片頭曲《初恋モーメント 初戀Moment》，主唱Canaco對於首次能參與動畫主題曲相當高興，希望透過歌曲讓人回想起「第一次喜歡上某個人」的悸動；吉他手Kaho在閱讀原作後，被主角果南的可愛性格吸引，創作時也試著貼近角色心境；Ayano透露在編曲中加入多種元素，讓作品在POP與ROCK之間取得平衡，同時保留玩心；Mimori則表示，能參與主題曲製作感到開心，也希望透過節奏呈現原作帶來的可愛且純真的的感受。

Faulieu.將於7月18日在HANASPACE舉行 「Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE02- in Taipei」，票價為VIP新台幣3500元 、一般2200元兩種，VIP福利為單獨合照、親簽生寫真套組、專屬吊牌，門票已於遠大售票系統熱賣中，相關詳情可洽主辦單位雅慕斯娛樂官方社群專頁。

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