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娛樂 電視

孫德榮中風坐輪椅首現身！腦幹阻塞75％強行出院「兒子陪在旁」

〔記者傅茗渝／台北報導〕知名經紀人孫德榮驚傳腦中風，出現嘴歪流口水，緊急送醫搶救，即便身體狀況尚未痊癒，孫德榮今日（3日）仍展現驚人意志力，堅持從醫院請假坐輪椅現身於台北市文山區舉辦的「孫腫來了！母親節公益特賣」活動。這也是他爆發中風後首度公開露面，現場吸引大批媒體關心他的復原狀態。

孫德榮中風後坐輪椅現身。（記者傅茗渝攝）孫德榮中風後坐輪椅現身。（記者傅茗渝攝）

據了解，孫德榮自4月29日病發當天一早起床就感到身體異樣，手腳無力且險些跌倒。隨後病況急速惡化，吃飯時更出現嘴歪、說話不清等典型中風徵兆，隨行好友見狀立刻將他強行送往醫院急診。經醫療團隊詳細檢查，確認為腦部血栓導致腦幹阻塞高達75%，情況十分險惡。

孫德榮現身「孫腫來了！母親節公益特賣」。（記者傅茗渝攝）孫德榮現身「孫腫來了！母親節公益特賣」。（記者傅茗渝攝）

孫德榮感嘆表示：「感謝老天沒有讓我歪一邊。」 雖然到醫院後口齒已恢復，但他坦言現在講話仍非常吃力，「中氣都沒有了」。即便醫院與子弟兵極力勸阻，甚至醫生因他血壓高達180至195而不准下床，孫德榮仍堅持出席公益活動。 他展現演藝圈大老風範，強悍表示：「死要死在舞台上！」 他認為工作不能因為身體影響進度，憶及急診室經歷，他心有餘悸地說，第一次在病床上大便時，心裡絕望想著「我知道毀了」。

孫德榮和兒子阿哲一同現身。（記者傅茗渝攝）孫德榮和兒子阿哲一同現身。（記者傅茗渝攝）

孫德榮今日活動上，26歲兒子的「阿哲」也陪在旁。提到兒子，他心疼孩子要辛苦照顧他，近來為了與兒子有共同話題，孫德榮甚至開始學習保險知識、練習滑IG，他直言：「不然跟他沒話題怎麼辦？」展現出嚴師形象之外，溫柔慈父的一面。

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