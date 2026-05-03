去年才爆熱戀！吳宗憲第4個女兒隱身台下 力挺羅志祥愛徒

〔記者張釔泠／台北報導〕羅志祥愛徒薛恩昨（5/2）於台北Legacy舉辦出道以來首場個人專場《RE:BORN: LEVEL UP》讚聲演唱會，一連演唱超過20首歌，滿足全場歌迷。去年他被拍到和吳宗憲「第4個女兒」妙莎傳出戀情，他說兩人只是好友，妙莎也悄悄現身台下，發限動稱讚「 Good Show」。

薛恩首場個唱登場。（寬宏藝術提供）

一開場，薛恩以新歌《Level Up》霸氣登場，緊接著帶來《Player》、《Text Me》、《Get Real》多首動感唱跳歌曲，火力全開，展現紮實的唱功與舞蹈實力。

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C.T.O擔任嘉賓力挺。（寬宏藝術提供）

迎來首場個唱，薛恩坦言等這天等很久了，同時也難掩情緒，上台前「緊張到不行」，彷彿回到剛出道時的心情，那份既興奮又忐忑的初心再次湧現。為了這次舞台，他精心準備三套服裝，更因應歌迷許願，穿上全黑西裝造型帥氣亮相，並首度演唱尚未正式發行的新歌《沉溺》，以及加碼走下觀眾席與歌迷互動，令全場驚喜不已。

薛恩熱唱逾20首歌，展現唱跳實力。（寬宏藝術提供）

演唱會最大驚喜之一，莫過於C.T.O團員擔任嘉賓，暌違三年再度合體，薛恩攜手仕偉、宇慶、振緯一同出場，全場尖叫聲不斷，四人合唱代表作《C.T.O》，瞬間勾起回憶殺。團員們也分享近況，振緯笑說自己已有三年未站上舞台，體力多少有些跟不上，但沒想到排練時，排幾次就迅速找回狀態；仕偉則爆料，其實最容易跳錯舞步的反而是薛恩，四人間逗趣互動笑翻全場。談到這次合體，薛恩也表示，相當感動，大家毫不猶豫答應擔任嘉賓力挺，有團員們在身邊讓自己安心許多，「這就是團體才有的力量。」

薛恩一度哽咽吐心聲。（寬宏藝術提供）

為了這場演唱會，薛恩特別錄製VCR吐露心聲，娓娓道來一路走來的心路歷程，從當年背著一把電吉他北上追夢的少年，到如今站上屬於自己的舞台，每一次的挫折與破碎，都是一次重新出發的契機，「就算不完美，也想全力以赴。」唱到《就算不完美》以及提到對歌迷、家人的感謝之情時，他更一度在台上哽咽落淚；他動情表示，這場演唱會從概念發想、內容編排皆親力親為，在緊湊的時間中完成所有細節，只為呈現最真誠的自己，籌備期間真的很緊繃。

妙莎也到場支持。（翻攝自IG）

演唱會最後，薛恩也不忘感謝一路提拔與支持自己的老闆羅志祥，他說道：「在我最不相信自己的時候，是他選擇相信我。」曾經在台下仰望偶像的他，如今站上舞台，而偶像此刻也在台下見證這一刻，讓他格外感動。

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