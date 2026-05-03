自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

周厚安驚傳撞擊受傷 拍新片慘遭鋼絲拖行

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《地下城の怪物先生》今天（3日）釋出正式預告，周厚安演技大突破，一人分飾「人類」與「黑化怪物」兩種狀態，在極端轉變中來回拉扯，甚至與自己對話。預告中他時而冷靜、時而失控，搭配詭異笑容與扭曲肢體，呈現強烈反差，也讓他的身份，成為懸念。

周厚安在《地下城の怪物先生》黑化分飾人怪雙角，演技大爆發。（殺戮天使電影提供）周厚安在《地下城の怪物先生》黑化分飾人怪雙角，演技大爆發。（殺戮天使電影提供）

為呈現被怪物侵蝕、附身的過程，周厚安從神經、肌肉到肢體語言，詮釋角色失控狀態，他透過眼神與動作細節，精準區分兩種人格角色。周厚安表示：「一人分飾兩角，最困難的是如何拿捏兩人在鏡頭前同時對話的銜接點。」透過長時間彩排、磨合與反覆實驗，才逐漸抓準轉換節奏，完成這次高難度表演挑戰。

《地下城の怪物先生》周厚安與楊一展奮力打怪。（殺戮天使電影提供）《地下城の怪物先生》周厚安與楊一展奮力打怪。（殺戮天使電影提供）

楊一展在《地下城の怪物先生》於昏暗環境中對抗怪物。（殺戮天使電影提供）楊一展在《地下城の怪物先生》於昏暗環境中對抗怪物。（殺戮天使電影提供）

電影中周厚安除了心理層面的轉變，動作場面同樣火力全開，全片多場打戲為求真實感幾乎「來真的」，周厚安透露，其中一場他被怪物先生抓住拖行的戲，因鋼絲高速拉動，他整個人失控滑行，最終直接撞上水泥結構，「當下完全停不下來，腿直接撞上去」，所幸未釀成嚴重傷勢。身兼監製與演員的楊一展也分享，因為現場環境黑暗、裝備較重，套招節奏較密集，「大家為了逼真度都打得很起勁，但難免會有失誤」，他也即時轉換監製角色，協助現場處理狀況，所幸最終順利完成拍攝。

《地下城の怪物先生》周厚安與夏朧在地下城中生存。（殺戮天使電影提供）《地下城の怪物先生》周厚安與夏朧在地下城中生存。（殺戮天使電影提供）

電影中夏朧飾演誤入地下城的芭蕾舞者Lily，同樣親自上陣動作場面，她坦言在一次拍攝節奏緊湊、體力消耗極大的情況下，因細節沒抓好而不慎摔傷，「那時候真的太累了，身體狀態沒有調整好」，也讓她深刻體會動作戲不只是拚帥氣，更是對身體極限的考驗。此外，她在片中還有「感染」狀態的特殊化妝，需長時間堆疊細節完成，呈現出近乎寫實的怪物紋理，讓她直呼像「一顆茶葉蛋」，也為角色增添視覺記憶點。

《地下城の怪物先生》周厚安搭配詭異笑容與扭曲肢體。（殺戮天使電影提供）《地下城の怪物先生》周厚安搭配詭異笑容與扭曲肢體。（殺戮天使電影提供）

夏朧在《地下城の怪物先生》親自上陣動作場面。（殺戮天使電影提供）夏朧在《地下城の怪物先生》親自上陣動作場面。（殺戮天使電影提供）

電影設定在一座「有生命的地下城」，人類必須透過獵殺怪物累積積分，才能取得鑰匙逃出生天。隨著「地下城會回收一切，甚至是你的DNA」等殘酷規則逐步揭露，生存壓迫感全面升級。預告中更不斷拋出「你看到的不一定是真的」、「為了生存，你願意變成怪物嗎？」等關鍵文案，直指人在極限環境下的崩解與黑化，也讓整體故事不只停留在打殺獵怪，更是進一步拷問人性本質。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中