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娛樂 日韓

茉ひる開唱拋震撼彈！MAHIRU台北專場升級連唱2天

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本創作歌手MAHIRU（茉ひる）過去3次來台舉辦專場演出，皆創下門票光速秒殺完售紀錄。今天（2日）日她於演出現場驚喜宣布，將於明年2027年3月27日（六）、3月28日（日）再度登上Zepp New Taipei，舉辦「MAHIRU ONE-MAN LIVE 2027 in Zepp New Taipei」，並一口氣連開兩場。MAHIRU（茉ひる）也開心表示，2027年的演出將帶來與過去截然不同的全新內容，且因為是難得的雙場形式，預計規劃兩天不同的舞台演出，希望歌迷能夠完整感受、盡情享受這次特別的演出體驗。

MAHIRU（茉ひる）。（大鴻藝術提供）MAHIRU（茉ひる）。（大鴻藝術提供）

來自日本三重縣的MAHIRU（茉ひる），是近年備受矚目的次世代創作型歌手，音樂風格以抒情流行為主軸，擅長描繪難以忘懷的戀情與日常生活中的細微情感，創作充滿真實而易於共鳴的情緒刻畫。她擁有低沉中性、帶有磁性且層次豐富的聲線，在沉穩與溫柔之間取得獨特平衡，讓人能在歌聲中感受到深刻而真實的情緒流動。MAHIRU（茉ひる）的音樂之路始於19歲時的名古屋街頭，受到街頭演唱氛圍的啟發，她開始進行街頭表演，以翻唱作品為起，逐步累積演出經驗。並持續於社群平台上傳練習影片。她以自然不造作的演唱方式與面對音樂的真摯模樣引發大量關注，進而開啟通往專業演出者的大門。

MAHIRU（茉ひる）。（大鴻藝術提供）MAHIRU（茉ひる）。（大鴻藝術提供）

2021年她發表出道曲《I need you》後逐步嶄露頭角，單曲《Blue Star》曾連續三週打入Spotify日本Viral排行榜。2023年推出的《Fragrance／香味》成為事業關鍵轉捩點，不僅拿下台灣Spotify Viral 50排行榜冠軍，更迅速在亞洲累積高人氣，並特別推出中文版回應歌迷支持。2026年1月，MAHIRU（茉ひる）以單曲《百日草》正式加入華納音樂主流出道，該曲以跨越語言與國界的溫暖情感為主題，進一步拓展其音樂版圖，目前社群平台追蹤總數已突破90萬，歌曲皆以高度感染力在串流平台累積亮眼成績。

MAHIRU（茉ひる）。（大鴻藝術提供）MAHIRU（茉ひる）。（大鴻藝術提供）

伴隨海內外歌迷熱情鼓譟，MAHIRU（茉ひる）的活動足跡也早已踏向國際，2024年她登上台灣萬人規模音樂祭「浪人祭」電翻全場，台北、高雄專場門票均被熱情秒殺，還受邀於香港電視音樂節目中演出，穩健活躍於世界舞台。她亦以親和形象著稱，經常於社群平台以日文、中文與英文三語親自回應歌迷，不只本人與歌迷零距離感，音樂作品也成功跨越語言障礙，透過串流平台與社群在各地引發廣泛共鳴。

MAHIRU（茉ひる）。（大鴻藝術提供）MAHIRU（茉ひる）。（大鴻藝術提供）

從街頭出發，一路唱向世界舞台，MAHIRU（茉ひる）持續以真實且不加修飾的情感，描繪屬於這個世代的愛與生活。她以音樂傳遞「人之溫度」，陪伴那些在生活中感到迷惘或不被理解的人，也讓她的歌聲跨越國境、語言與文化感動人心，躋身次世代具影響力的實力派創作人之一。「MAHIRU ONE-MAN LIVE 2027 in Zepp New Taipei」將於2027年3月27日（六）、3月28日（日）在Zepp New Taipei舉行，門票將採實名登記抽選方式銷售，登記抽選時間為2026年5月11日（一）至5月13日（三），並於5月15日（五）12:00公布結果；若有剩餘票券將預計於5月27日（三）12:00開賣。

此次「MAHIRU ONE-MAN LIVE 2027 in Zepp New Taipei」除帶來多首人氣作品外，也同步推出VIP PASS抽選，限定特典除享有周邊商品優先購買資格、優先入場、紀念PASS、親筆簽名海報，還祭出一對一手機合照超殺福利，讓鐵粉可留下專屬於自己的珍貴回憶。VIP PASS將另擇時間開放登記抽選，更多售票與演出詳情，請關注主辦單位大鴻藝術BIG ART官方Facebook及Instagram專頁。

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