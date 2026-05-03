賴芊合曝「特殊體質」神合劇本 熱心助人竟「全身傷」

〔記者李紹綾／台北報導〕賴芊合加入民視八點檔《豆腐媽媽》，挑戰全新戲路，由於角色設定與自身過往經歷高度重合，讓她驚呼這簡直是「戲如人生」，堪稱本色出演。消息曝光後，不少觀眾對她的登場充滿期待。

賴芊合加入《豆腐媽媽》，挑戰全新角色展現不同以往的演技面貌。（民視提供）

談起這次角色，賴芊合透露劇中人物擁有「特殊體質」，能感應他人狀態。她一看到劇本就忍不住驚呼：「太像我了！」她分享，自己在十多年前也曾有過類似經驗，常因熱心提醒他人而出現嚴重的口角炎，「每次講完都是我在痛，受苦的都是我」。當時她曾試圖修身養性來調整，但她天生個性活潑，難以靜下心。沒想到這種體質在十年前突然消失，如今卻在戲劇中「重逢」，讓她感嘆一切都是命運的安排。

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賴芊合進《豆腐媽媽》劇組意外治好長年失眠。（民視提供）

賴芊合在《豆腐媽媽》飾演擁有「特殊體質」的角色，自曝與自身經歷高度相似，笑稱這次根本是「本色出演」。（民視提供）

然而，重返八點檔的第一天，賴芊合就迎來了震撼教育，雖然好友蘇晏霈曾提醒不需死背劇本，現場會即時調整，但實際上陣後難度遠超預期，「導演現場口述改詞的速度超快，我一邊理解情緒，一邊還要狂寫筆記，真的像在考聽寫」，她苦笑表示，一度出現「10個字有8個寫不出來」的窘境，看著現場7位資深演員全神貫注記錄，她完全不敢喊卡，只能硬著頭皮跟上節奏，直呼：「小時候真的應該好好唸書！」

面對馮凱導演現場快速改詞，賴芊合緊盯劇本狂做筆記，直呼像在考「魔鬼聽寫」，全神貫注不敢鬆懈。（民視提供）

進組後，賴芊合也意外解開了心中的長年疑惑。過去她總不解蘇晏霈為何拍戲期間總是「人間蒸發」，現在親身體驗才恍然大悟：「這種高強度拍攝真的會讓人休假只想放空，完全不想出門。」更有趣的是，長期受失眠困擾、本已打算就醫的她，開拍後因體力與腦力雙重消耗，回家竟能「躺下秒睡」，讓她幽默表示：「原來我不是失眠，是不夠累！」

賴芊合在《豆腐媽媽》飾演擁有「特殊體質」的角色，自曝與自身經歷高度相似，笑稱這次根本是「本色出演」。（民視提供）

面對馮凱導演現場快速改詞，賴芊合緊盯劇本狂做筆記，直呼像在考「魔鬼聽寫」，全神貫注不敢鬆懈。（民視提供）

面對全新的角色與高壓挑戰，賴芊合表示充滿鬥志：「能回到熟悉的拍攝環境，和大家一起努力，是很幸福的事。」她預告這次不僅角色設定特別，在表演節奏與情感層次上也會有不同以往的突破，請觀眾拭目以待。

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