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娛樂 音樂

蕭敬騰藏了一年！首度鬆口「無法面對」 愛妻Summer也來了

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌王「老蕭」蕭敬騰2026年「野生」演唱會持續巡迴中，昨（5/2）天在瀋陽市奧林匹克體育中心體育場登場，現場湧入五萬名觀眾。當天恰巧是蕭爸爸的生日，為了不在重要日子缺席，老蕭帶父母家人同行，也在台上分享喜悅，為演唱會增添溫馨氛圍。

演唱會遇到蕭爸爸的生日，老蕭帶著父母家人同行。（喜鵲娛樂提供）演唱會遇到蕭爸爸的生日，老蕭帶著父母家人同行。（喜鵲娛樂提供）

罹患腸胃型感冒初癒，出發前雖然連續兩天仍在接受點滴治療，老蕭一站上舞台便全心投入，一開場即熱力四射，在滿場觀眾熱情的支持下，以充沛的能量演出，展現專業舞台實力。

蕭敬騰在瀋陽開唱吸五萬觀眾。（喜鵲娛樂提供）蕭敬騰在瀋陽開唱吸五萬觀眾。（喜鵲娛樂提供）

老蕭當年和方大同是同門師兄弟，私交甚篤；這次巡迴中，許多歌迷都點唱方大同的歌曲，但方大同離開後，怕觸景生情，老蕭很長一段時間不能聽，更不能演唱方大同的歌。本場演出則首度演唱由方大同為他創作的作品《Say A Lil Something》，並特別要求將對方錄製的合聲「推大、推滿」，讓方大同的聲音再次回到現場。

蕭敬騰獻唱方大同作品充滿思念。（喜鵲娛樂提供）蕭敬騰獻唱方大同作品充滿思念。（喜鵲娛樂提供）

演唱結束後，老蕭動情表示：「去年怕自己沒辦法面對，唱的時候都會想念大同，所以都沒有唱，但今年選擇換個方式想念他。」

這次除了在全新舞台演唱多首經典歌曲，老蕭為了能夠親近看台區的觀眾，特別搭乘演唱會「幸運兔環場車」演唱《阿飛的小蝴蝶》，近距離與觀眾互動，掀起陣陣歡呼，彩排前蕭爸媽也特別與「幸運兔環場車」合照。

蕭敬騰感冒初癒仍全心投入演出。（喜鵲娛樂提供）蕭敬騰感冒初癒仍全心投入演出。（喜鵲娛樂提供）

演唱會由老蕭演奏吉他solo揭開序幕，配上《王子的新衣》引爆全場氣氛，他感性表示：「因先前左手傷影響，一度無法如常演奏。」但他選擇「重新開始」，換手重新練習吉他，從基礎調整，只為再次親自站上舞台演奏。《Blues》段落更邀來「哥吉拉版Lakiki」登場，視覺安排多元主題場景，展現音樂能量與舞台張力。

蕭敬騰2026年《野生》巡演首場豪砸上億製作費。（喜鵲娛樂提供）蕭敬騰2026年《野生》巡演首場豪砸上億製作費。（喜鵲娛樂提供）

本次演唱會為大型戶外製作全面升級，規格直逼國際巡演，整體斥資上億元。硬體工程動員超過500位專業人員搭建，主屏幕以寬60米、高15米的巨型LED為核心，打造全方位沉浸式視覺體驗；燈光動用超過2,000台專業燈具，將戶外夜空化為巨型光影舞台；音響系統採用大規模陣列配置，更出動超過15台攝影機同步拍攝，影像媲美大型音樂紀錄片。

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