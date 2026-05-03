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人生分水嶺是羊水！正妹女星月領「55萬生活費」 工作僅因「躺在家很無聊」

〔記者李紹綾／台北報導〕25歲女星李芸曾是《同學來了》班底、《大陸尋奇》外景主持人，她近日在Threads分享與父親的溫馨對話，原想感嘆自己在爸爸眼中永遠是個「李芸小朋友」，沒想到網友眼睛超尖，直接被截圖中驚人的轉帳金額嚇到歪樓。

李芸。（翻攝自臉書）李芸。（翻攝自臉書）

李芸不僅擁有亮眼外型與火辣身材，更是畢業於波士頓大學教育研究所的學霸，她日前貼出父女互動，只見老爸匯款生活費時，備註寫著充滿愛的「李芸小朋友」，但金額欄竟赫然顯示「55萬6千元」。更誇張的是，老爸連公司名稱都直接取為「李芸國際專業服裝股份有限公司」，「女兒控」行徑表露無遺。網友看完紛紛崩潰留言：「生活費是別人的年收入」、「人生分水嶺就是羊水」，甚至有人搞笑排隊問：「不知爸爸缺不缺李家長工？」

李芸。（翻攝自臉書）李芸。（翻攝自臉書）

面對網友質疑「有這筆錢為何還要辛苦上電視」，李芸直言：「主持節目很開心呀，不然躺在家裡有點無聊。」她強調主持並非單純為了賺錢，而是熱愛這份工作的樂趣，並謙虛表示家裡公司是做「公司制服」，自己只是幸運，老爸才是那個認真賺錢的人。

李芸曝光爸爸給她的生活費為55萬，圖片馬賽克處理。（翻攝自Threads）李芸曝光爸爸給她的生活費為55萬，圖片馬賽克處理。（翻攝自Threads）

對於55萬這個數字，李芸出面緩頰，表示生活費的金額並非固定，「不一定，有時候多一點，有時候也不需要這麼多」。這段意外爆紅的貼文被分享超過一萬次，甚至讓李芸被媽媽碎唸了一番。網友則認為這就是典型的「富養女兒」，能讓孩子更有底氣、不容易被拐走。

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