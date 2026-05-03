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娛樂 最新消息

朱孝天錄綜藝慘遭正妹連環暴打 後腦勺挨棍崩潰大喊：我要回家

〔記者李紹綾／台北報導〕朱孝天近期參與中國演技真人秀《無限超越班4》，沒想到昔日男神竟在節目中淪為「挨打專業戶」， 他接連兩次被安排與女演員蘇棋上演激烈對手戲，卻因多次遭到對方「一頓暴打」的畫面過於逼真，引發網友熱議。

在「荒島求生」的即興環節中，朱孝天與蘇棋為了爭奪逃生機會大打出手。蘇棋為了阻止他離開，揮動道具木棒直接擊中朱孝天的後腦勺，讓他當場抱頭痛呼：「她來真的？」朱孝天事後心有餘悸地表示，當時真的「感受到殺氣」，這段充滿「本能級痛感」的真實反應，讓觀眾笑到不行。

朱孝天在《無限超越班4》，接連兩次被安排與蘇棋上演激烈對手戲。（翻攝自微博）朱孝天在《無限超越班4》，接連兩次被安排與蘇棋上演激烈對手戲。（翻攝自微博）

沒想到「惡夢」還沒結束，在5月2日播出的節目中，兩人再度搭檔復刻電影《我不是藥神》。朱孝天飾演反派，又被蘇棋一路追著打，木棍揮擊與拳腳衝突樣樣來。 連續兩次慘遭「毒手」，讓朱孝天在片場忍不住崩潰大喊：「我要回家了」、「我跟你犯衝」，甚至自嘲只要看到蘇棋靠近就覺得自己「會遭殃」，幽默反應笑翻全場。

雖然這些「暴行」實際上都是照著劇本走的表演橋段，但因為動作設計實在太真實，也意外掀起一波關於節目安全性的討論。對於這位話題不斷的F4前成員，粉絲除了心疼他被「虐待」，也相當佩服他為了節目的敬業與幽默感。

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