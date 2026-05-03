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夏綠蒂公主11歲生日有驚人發現 貝克漢同天慶生「無比幸運」

英國夏綠蒂公主慶祝11歲生日，外型幾乎是爸爸的翻版。（翻攝自IG）英國夏綠蒂公主慶祝11歲生日，外型幾乎是爸爸的翻版。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕英國威廉王子和凱特王妃的女兒夏綠蒂公主（Princess Charlotte），昨（2日）開心歡慶11歲生日，皇室社群公開她的新照片還有影片，收到廣大網友祝福，並發現長大後的夏綠蒂，外型幾乎是爸爸的翻版。英國足球名人大衛貝克漢也去按讚，同時獻上對夏綠蒂公主的祝福，而其實2日也是貝克漢51歲生日，同樣收到滿滿祝福。

夏綠蒂公主開心抱著愛犬。（翻攝自IG）夏綠蒂公主開心抱著愛犬。（翻攝自IG）

貝克漢發表生日感言：「我感到無比幸運和幸福，今天過得非常特別，從睜開眼到現在，我的妻子、孩子、家人和朋友都對我寵愛有加。我只想說謝謝，我愛你們所有人！」他也分享小時候過生日，還有現在慶生的照片，被網友誇讚真的是從小帥到大！

貝克漢慶祝51歲生日，收到許多祝福。（翻攝自IG）貝克漢慶祝51歲生日，收到許多祝福。（翻攝自IG）

貝克漢分享小時候的慶生照片。（翻攝自IG）貝克漢分享小時候的慶生照片。（翻攝自IG）

另外穿著條紋上衣的夏綠蒂公主，把指甲塗上天藍色的指甲油，威廉王子和凱特王妃則寫下：「祝夏綠蒂11歲生日快樂！」另外夏綠蒂爸媽也分享了一段從未公開過的影片，影片中夏綠蒂公主和王室的兩隻英國可卡犬在海灘上享受美好的一天，威廉夫婦寫下：「感謝大家對夏綠蒂公主的美好生日祝福，她今天11歲啦！」

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