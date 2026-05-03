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娛樂 最新消息

曾江遺孀焦姣83歲生日近照曝光 2度經歷喪夫之痛

資深港星焦姣（左圖左一）最近照片曝光，現年83歲的她氣色極佳，和再婚老公曾江（右圖左）甜蜜恩愛，2022年4月曾江不幸在香港檢疫酒店猝逝。（香港星島日報）資深港星焦姣（左圖左一）最近照片曝光，現年83歲的她氣色極佳，和再婚老公曾江（右圖左）甜蜜恩愛，2022年4月曾江不幸在香港檢疫酒店猝逝。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕現年83歲資深港星焦姣（本名焦莉娜）出生中國重慶，1949年隨家人到台灣，1961年考進中影演員訓練班，畢業後在多部影片中任特約演員，1962年在台視演出首部電視劇《浮生若夢》，現居香港。

焦姣老公是已故港星曾江，近日她被好友公開近照，一夥人為焦姣慶祝83歲生日，引來不少影迷祝福。從照片中可見，焦姣精神飽滿，氣色紅潤，臉上掛著從容溫暖笑容，無論是與朋友們在餐廳聚會，還是對著生日蛋糕許願，她都顯得心情極佳，展現積極樂觀的生活態度，讓關心她的影迷們都放下心。

焦姣當年以電影《獨臂刀》紅遍全亞洲，奠定第一代武俠片女星地位，但感情路途並非一帆風順，第一任丈夫為男星黃宗迅，二人育有1子，黃宗迅不幸於1976年因車禍過世；她與曾江早就認識，但2人的愛情緣分始於一次特別經歷，當時曾江為趕赴片場，用腳踏車載焦姣，沒想到焦姣觸景傷情，想起亡夫而在路上嚎啕大哭。

因為那次情感流露，2人開始頻繁來往，互相關懷，最終擦出愛火。1994年，當時60歲曾江與51歲焦姣在新加坡註冊結婚，這段感情被譽為「最美黃昏戀」，曾江曾深情地說：「焦姣是天使，是上天送給我的禮物。」

2人婚後經常結伴環遊世界，分享無數恩愛合照，相守28載，2022年4月曾江在香港檢疫酒店猝逝，焦姣因隔離規定無法親見丈夫最後一面，承受巨大打擊。曾江生前曾說不怕死亡，最擔心的卻是妻子：「我最怕是生病生很久，她很慘，我也很慘……如果病了10年8年，她怎麼辦？」這番話如今聽來更令人心疼。

在摯友陪伴與信仰支持下，焦姣堅強走出陰霾，如今影迷看到她與朋友相聚，健康開心地迎接生日，大家都為焦姣感到欣慰，並祝她健康、平安。1986年，焦姣曾在第23屆金馬獎以電影《何必有我》入圍最佳女配角，但未獲獎。

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