（專訪）天心超市前險遭撞！韓籍尪「秒變臉」要出拳護妻 女神嚇壞：沒看過他發火

天心為宣傳《祭弒》接受專訪，開口閉口都是老公的好。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕天心在電影《祭弒》中與飾演老公的莊凱勛有不少衝突，戲外她與韓國籍攝影師老公金英敏結婚10年，依舊過著宛如韓劇般的生活。天心接受專訪透露，老公情緒穩定，與她愛耍小脾氣的個性剛好互補，唯有一次在超市前的事件，讓老公難得大動肝火。

天心在2016年與金英敏結婚，夫妻倆愛的小窩在梨泰院，天心儘管結婚10年，對韓文仍一竅不通，就是因為梨泰院有不少大使館，對觀光客來說相對友善，餐廳、商店幾乎都有英文，讓她生活不是問題。只是夫妻倆因為事業重心不同，時常分隔兩地，天心也不會勉強老公搬來台灣，畢竟各自都有事情要忙，舒適圈不一樣。

請繼續往下閱讀...

天心、老公雖然事業重心不同，不過她不會勉強老公搬來台灣，互相尊重。（記者胡舜翔攝）

結婚這麼多年，夫妻倆很少吵架，倒是天心自認情緒比較大，寧願吵架也不要冷戰，不過老公卻始終包容她，看著她發完脾氣之後，兩人再坐下來好好談。天心認為，老公「情緒穩定」又「不翻舊帳」的個性，讓她十分欣賞，「他是個成熟大人，他永遠都會翻篇」。

天心結婚多年，和老公很少吵架。（資料照，福隆提供）

天心愛耍任性，常常告訴老公「我的個性就是這樣嘛」，不過金英敏卻沒有嫌棄甚至要天心改進的意思，「我羨慕他成熟處理，但他欣賞我（懂得發洩情緒），他不是可以把情緒蹦出來的人，他需要時間，這樣做人比較內耗。」她也笑說，時常告訴老公不爽要講，「不要突然丟離婚證書在桌上，我會翻臉喔」。

天心愛老公愛到不行，好怕對方突然說要離婚。（記者胡舜翔攝）

唯有一次，老公瞬間發飆，讓天心真的嚇壞了。原來是夫妻倆一起去南韓的超市購物，剛好看到一個車位，老公請她下車幫忙看一下，天心自然就佔了車位，另一台車恰好也看到這個車位，便以很快的車速衝到天心前，差點撞到她，瞬間讓老公氣到不行。

天心透露，老公甩了車門下車，跑去與另一位車主吵架，吵到真的差點要出拳，天心不管三七二十一，直接衝到兩人中間勸架，並一直道歉。天心自知佔車位理虧，受訪時提起這段往事仍十分愧疚，不過她事後跟老公開玩笑：「你現在在拍戲，攝影師手最重要，你還要拍半年，你就往死裡打！就可以休息了！」努力緩解氣氛，不過老公似乎仍餘悸猶存，要求她下一次遇到類似狀況，不准出來勸架，乖乖待著。

天心分享「人肉佔車位」的經歷，坦言自己做錯了。（記者胡舜翔攝）

這次她在《祭弒》中飾演一名母親，天心回想起18歲出道時演出不少傻白甜的角色，接著在《俗女養成記》中演出很有個性的表姊，首次演出任勞任怨的媽媽，她感謝在拍攝《我們六個》時做的功課，一直累積至今，電影除了有恐怖片精神之外，還有大家庭中母子、母女之間的親情，雖然害怕，不過她也深深被感動。天心在片中嘗試鬼妝，展現完全不一樣的一面，結果傳照片分享給老公，老公只回「please~~~」，接著就已讀不回了。

天心在《祭弒》中飾演一名任勞任怨的母親，劇情後來將出現反轉。（威視電影提供）

夫妻倆雖然都從事影視工作，不過幾乎從來沒有探過彼此的班，天心笑說：「我老公不讓我去，他說這樣我還要照顧你會分心。」攝影師老公堅持公私分明，甚至有台灣劇組邀約找上門，都害怕會連累到老婆的名聲；反之若是未來有南韓影視作品邀約，天心不排斥接受挑戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法