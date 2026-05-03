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母親節前最痛告別！「反派專業戶」胡鴻達慟失91歲癱瘓母 守候14年親洗身：57年緣盡

胡鴻達親吻躺在病床上母親的手。（翻攝自臉書）胡鴻達親吻躺在病床上母親的手。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕57歲資深演員胡鴻達幕前經常以反派形象讓觀眾恨得牙癢癢，私底下的他其實是演藝圈出名的孝子，他貼身照顧因中風癱瘓的高齡母親長達14年，不僅親自盥洗、洗澡，更是5000多個日子全年無休親力親為。然而，這段感人的母子情緣，在5月2日畫下了句點。

胡鴻達守候在母親旁。（翻攝自臉書）胡鴻達守候在母親旁。（翻攝自臉書）

胡鴻達透過臉書記錄日常，並自稱是「煙斗歐里桑」，上月25日他才幫媽媽慶祝91歲生日，出門工作前還特別幫媽媽洗好澡，想讓壽星過得「舒適」，感性寫下：「有工作無法在家陪伴但讓媽媽清爽舒適。」沒想到才過三天，生活突然「風雲變色」，媽媽4月28日中午突然嘔吐，隨即全家總動員送往急診。

胡鴻達守候在母親旁。（翻攝自臉書）胡鴻達守候在母親旁。（翻攝自臉書）

在醫院待命期間，胡鴻達展現了一家之主的擔當，他自曝在急診室睡睡醒醒，只能靠在床邊瞇一下度過漫長夜晚。面對病況的不穩定，他坦言心境波動極大：「情緒波動很大，咬著牙，忍耐著，努力讓自己平靜，面對所有的人事物，現在一切以媽媽最舒適，為最大原則來做。」

胡鴻達的母親上月25日過91歲生日。（翻攝自臉書）胡鴻達的母親上月25日過91歲生日。（翻攝自臉書）

即便心裡再不安，胡鴻達仍堅持記錄陪伴媽媽的每一刻，並強調媽媽的體重與習慣只有他最清楚，因此由他負責第一線照顧，太太則負責後勤補給送便當，全家人為了阿嬤甚至取消了與女兒、女婿的聚餐。

經過多日的搶救與觀察，胡鴻達於今（3日）凌晨心痛發文透露，與母親的緣分已於5月2日終結。他細算出母子倆相伴的時間，哀慟寫下：「母子緣在57年又277天緣盡於此。」不少圈內好友與粉絲也紛紛留言安慰，希望他能節哀順變。

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