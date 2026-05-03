哈孝遠認不該場邊怒罵裁判 發長文重申立場

台灣啤酒助理教練哈孝遠曾轉型為藝人主持綜藝節目。（翻攝自哈孝遠臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕轉型為藝人的台灣啤酒助理教練哈孝遠，去年不滿裁判判決帶全隊離場抗議，遭籃協禁賽3年、禁止從事相關職務，近日他以一般觀眾身分進場觀賽，傳出對裁判大聲叫囂並爆粗口，對此，哈孝遠承認情緒失控是他不對，2日在臉書發長文吐露個人立場。

發文一開頭，哈孝遠坦言情緒失控不對，但討論情緒失控的背景，可能更有必要，「我先承認，作為台啤球迷，在比賽現場出現情緒失控，無論理由為何，都不是最好的示範。我在場邊的情緒反應，如果造成球迷、球員、裁判或聯盟困擾，我道歉。」

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哈孝遠表示如果整起事件最後只被簡化成「哈孝遠情緒失控」、「球迷不尊重裁判」，他認為這並沒有真正面對問題，認為情緒失控只是結果，不是原因，「真正值得被討論的，是在那個情緒爆發之前，場上到底發生了什麼？為什麼某一個球迷會對某一次判決反應如此強烈？這背後牽涉的，並不是單一哨音，而是裁判尺度方向是否一致的問題。」

哈孝遠認為這件事真正重要，不只是他有沒有情緒失控，而是比賽能不能讓球員、教練、裁判和球迷都相信：「同樣的情境，會被同樣對待；精彩的進球，不會因為不穩定的尺度而被輕易拿走。」

哈孝遠臉書全文：

情緒失控是我不對，但討論情緒失控的背景，可能更有必要。

我先承認，作為台啤球迷，在比賽現場出現情緒失控，無論理由為何，都不是最好的示範。我在場邊的情緒反應，如果造成球迷、球員、裁判或聯盟困擾，我道歉。

但是，如果整起事件最後只被簡化成「哈孝遠情緒失控」、「球迷不尊重裁判」，那我認為這並沒有真正面對問題。因為情緒失控只是結果，不是原因。真正值得被討論的，是在那個情緒爆發之前，場上到底發生了什麼？為什麼某一個球迷會對某一次判決反應如此強烈？這背後牽涉的，並不是單一哨音，而是裁判尺度方向是否一致的問題。

籃球比賽中，「連續動作」本來就是最容易產生爭議的灰色地帶。進攻球員在收球、轉身、起步、對抗、出手之間，犯規到底發生在投籃動作之前，還是已經進入連續攻籃動作，這往往需要裁判即時判斷。我理解裁判不可能每一次都讓所有人滿意，也理解現場判斷有其困難。

但正因為這是灰色地帶，尺度一致才更重要。

如果裁判今天的標準是從寬認定連續動作，那麼雙方遇到類似情況，都應該球進算、甚至加罰。如果裁判今天的標準是從嚴認定連續動作，那麼雙方遇到類似情況，也都應該球進不算，改發邊線球。這兩種尺度都可以討論，也都可以被接受。真正讓人難以接受的是，同樣類似的模糊情境，一方被認定是連續動作，球進算、可以加罰；另一方卻被認定不是連續動作，球進不算，只能發邊線球。

這不是單純的技術細節，而是比賽公平性的問題。因為這種一來一往，實際上可能造成極大分差。對方若被認定為連續動作，可能是兩分算加罰一球；我們這邊若同樣被犯規、球也進了，卻被取消得分，只剩邊線發球，那中間最多可能就是五分落差。季後賽每一波攻防都可能改變氣勢、犯規策略、球員心理與比賽結果，五分不是小事。

而且，這不只影響勝負，也會影響比賽觀賞度。

球迷進場看比賽，最期待的是球員在對抗中完成精彩進攻，是切入、碰撞、出手、進球，是那種「and one」帶來的情緒張力。籃球之所以好看，很大一部分來自於身體對抗與進攻連續性的結合。如果裁判在模糊地帶過度切割，把進攻動作拆得太細，動不動就把完成的進球取消、改成邊線球，比賽節奏就會被打斷，精彩play也會被消失。

當然，我不是說所有接觸後的進球都應該算。但聯盟應該理解，裁判尺度會塑造比賽風格。若尺度穩定，球員知道怎麼打，教練知道怎麼調整，球迷也知道怎麼看。反之，若同樣的身體接觸與連續動作，有時算、有時不算，球員會變得不知所措，教練會失去判斷依據，球迷也會從欣賞比賽，變成一直猜裁判下一球怎麼吹。

這對聯盟發展不是好事。

一個職業或半職業聯盟要提升觀賞度，不只靠球星、不只靠行銷，也靠比賽本身的流暢性與可預期性。好的裁判尺度，不是完全不吹犯規，而是讓比賽在公平與流暢之間取得平衡。尤其在進攻球員已經完成動作、球也進了的情況下，若每次都因為細節切割而取消得分，觀眾會覺得比賽被哨音支配，而不是由球員表現決定。

更讓人難以接受的是，裁判既然已經吹了對方犯規，代表進攻方確實受到非法接觸。可是最後的結果，卻是被犯規的一方得分不算，反而失去原本可能取得的利益。這會讓球隊產生非常強烈的不公平感：我們不是要求裁判一定要站在我們這邊，而是希望在同樣模糊的判斷中，尺度不要忽左忽右，更不要讓被犯規的一方在結果上承受不利益。

所以，我真正想問的不是「裁判是不是故意偏袒誰」，也不是要把所有責任推給裁判。我真正想問的是：聯盟對這類連續動作的判準到底是什麼？遇到身體接觸後完成攻籃的灰色地帶，裁判尺度到底應該往哪個方向走？是從寬認定？還是從嚴切割？如果有標準，請把標準說清楚；如果沒有標準，那更應該透過這次事件建立標準。

聯盟如果只用「尊重裁判專業」帶過，我認為反而不是真正尊重裁判。真正的裁判專業，不應該是一個不能被討論的黑箱。真正尊重裁判，是建立清楚、可說明、可檢驗、可一致適用的判準，讓裁判在場上有依據，讓球隊在場下能理解，讓球迷在事後能信服。

我再次承認，我的情緒表達不夠理想，這部分我願意檢討。但我也希望外界不要只看見情緒，而忽略情緒背後的比賽脈絡。沒有人會因為一顆球不爽，但在關鍵比賽中，這種類似情境的不同尺度，球隊會感受到實質不公平，球迷也會失去欣賞比賽的信任感。

我願意為我的情緒負責，但我也希望聯盟為裁判尺度的說明負責。

因為這件事真正重要的，不只是哈孝遠有沒有情緒失控，而是我們的比賽，能不能讓球員、教練、裁判和球迷都相信：同樣的情境，會被同樣對待；精彩的進球，不會因為不穩定的尺度而被輕易拿走。

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