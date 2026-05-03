安鼠之亂！名嘴點名這些人 強迫台灣人當中國人

台北市長蔣萬安。（記者叢昌瑾攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北市鼠患問題延燒成「安鼠之亂」，市長蔣萬安2日針對投藥安全疑慮回應，市府使用的是中央核可的環境用藥。對此，台灣基進黨秘書長吳欣岱痛批，蔣萬安「什麼事都要扯中央」神邏輯，就像「醫生開錯藥還怪衛福部」，呼籲北市府應揚棄過時毒殺手段，改採國際主流整合性管理。

電視名嘴、資深媒體人汪潔民今（3）日上午在臉書發文怒轟：「蔣萬安小孩美國公民，黃國昌小孩美國公民，朱立倫小孩移居美國，盧秀燕女兒有美國綠卡，陳雪生女兒有美國綠卡，柯志恩老公小孩美國公民，賴士葆女兒也有美國護照，李彥秀在美國有好幾棟豪宅，馬英九全家、親戚全部都有綠卡。」

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汪潔民表示，他們不做中國人，卻一直強迫台灣人當中國人，「老鼠與蔣萬安共存，剛好而已。」

此外，吳欣岱昨也發文表示，蔣萬安真的什麼事都要扯中央。被問到台北市鼠患嚴重，居然牽拖「老鼠藥是中央核准發放的」，這到底是什麼神邏輯？​你這樣就跟醫生開錯了藥、沒有對症下藥，結果跟病患硬拗「可是我開的藥也是衛福部許可的」一樣荒謬，「如果台北市的環境爛攤子都要牽拖中央，那市民選你當市長做什麼？」

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