自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

心動值零！孝淵首揭二代團合作內幕：像機器人做完就下班

少女時代孝淵近日登上BIGBANG大聲的 YouTube節目。（翻攝YT）少女時代孝淵近日登上BIGBANG大聲的 YouTube節目。（翻攝YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國二代天團的粉絲們要心碎了！少女時代成員孝淵近日現身 BIGBANG大聲的YouTube 節目《家大聲》，大方揭開當年男女團合作舞台的「粉紅泡泡」真相。面對外界好奇是否曾對合作男星產生好感，孝淵竟語出驚人表示：「完全沒有心動感」，更形容當時的自己就像「機器人」一樣，做完表演就急著回家。

少女時代孝淵近日登上BIGBANG大聲的 YouTube節目。（翻攝YT）少女時代孝淵近日登上BIGBANG大聲的 YouTube節目。（翻攝YT）

節目中，孝淵提到了當年曾與男團2PM合作，雖然雙方從練習生時期就認識，但關係遠不如外界想像中親密。大聲調侃當時JYP娛樂的老闆朴軫永像是「搭橋者」，促成旗下藝人與各團交流。然而孝淵透露，當時氣氛其實非常拘謹，每個團員都有固定的合作搭檔，大聲也笑著附和：「如果跟搭檔以外的人聊天，感覺就像在劈腿，非常奇怪。」

孝淵直言，當時的合作模式極度「公事公辦」，大家練習完就各自閃人，私下幾乎零互動，更別提產生情愫。此外，她還加碼爆料當年《說出你願望》MV在屋頂拍攝時，因為直升機噪音太大根本聽不到音樂，全憑「肌肉記憶」才完成神級演出，展現出二代團超群的專業實力。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中