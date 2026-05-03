心動值零！孝淵首揭二代團合作內幕：像機器人做完就下班

少女時代孝淵近日登上BIGBANG大聲的 YouTube節目。（翻攝YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國二代天團的粉絲們要心碎了！少女時代成員孝淵近日現身 BIGBANG大聲的YouTube 節目《家大聲》，大方揭開當年男女團合作舞台的「粉紅泡泡」真相。面對外界好奇是否曾對合作男星產生好感，孝淵竟語出驚人表示：「完全沒有心動感」，更形容當時的自己就像「機器人」一樣，做完表演就急著回家。

少女時代孝淵近日登上BIGBANG大聲的 YouTube節目。（翻攝YT）

節目中，孝淵提到了當年曾與男團2PM合作，雖然雙方從練習生時期就認識，但關係遠不如外界想像中親密。大聲調侃當時JYP娛樂的老闆朴軫永像是「搭橋者」，促成旗下藝人與各團交流。然而孝淵透露，當時氣氛其實非常拘謹，每個團員都有固定的合作搭檔，大聲也笑著附和：「如果跟搭檔以外的人聊天，感覺就像在劈腿，非常奇怪。」

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孝淵直言，當時的合作模式極度「公事公辦」，大家練習完就各自閃人，私下幾乎零互動，更別提產生情愫。此外，她還加碼爆料當年《說出你願望》MV在屋頂拍攝時，因為直升機噪音太大根本聽不到音樂，全憑「肌肉記憶」才完成神級演出，展現出二代團超群的專業實力。

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