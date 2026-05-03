總統賴清德突破封鎖抵史國 小粉紅崩潰被激酸

賴清德總統展現外交突破，昨日成功抵達史國進行國是訪問。（取自總統府）

〔娛樂頻道／綜合報導〕賴清德總統因遭中國打壓而暫緩訪問史瓦帝尼，2日展現外交突破，成功抵達史國進行國是訪問。據了解，總統這次是搭乘4月30日才飛抵台北的史瓦帝尼國王專機，然後再直飛前往史國。國安團隊高度保密，隨行人員也最大精簡，避免提前走漏，總統並在順利抵達後，才於臉書正式發布訊息。

媒體人李正皓昨也在臉書發文譏諷中國小粉紅：「來，這邊給崩潰的垃圾跟粉紅留言。正大光明出訪，你們說挑釁中國；低調出訪，你們洗偷偷摸摸。如果你們是粉紅，我知道你們崩潰了，你們老大要掉腦袋了；如果你們是台灣人，你們就是不折不扣的垃圾。」

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中國先前脅迫塞席爾、模里西斯、馬達加斯加這三國，無預警取消我專機航經其飛航情報區的許可，導致總統的專機直飛受阻，府方當時決定「暫緩」行程並改指派特使外交部長林佳龍前往史國。而這「暫緩」，即預留未來突圍的各項規劃可能空間。

據了解，林佳龍當時也針對賴總統突破封鎖的可能性，與史國政府直接磋商，獲致史王恩史瓦帝三世的應允，決定派出史國副總理札杜莉擔任特使，先搭乘國王專機來台，並以強化兩國關係作為來訪目的。而其中最重要的任務，即是邀請賴總統搭乘國王專機正式訪問史瓦帝尼。

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