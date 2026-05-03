自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賴清德突破封鎖抵史瓦帝尼 名嘴爽喊老共玻璃心碎

賴清德總統在台北時間週六下午三點（當地時間上午九點），抵達史瓦帝尼進行訪問。這次總統府採取國際常見的「抵達後公開」（arrive then announce）模式，排除外力介入。（取自臉書）賴清德總統在台北時間週六下午三點（當地時間上午九點），抵達史瓦帝尼進行訪問。這次總統府採取國際常見的「抵達後公開」（arrive then announce）模式，排除外力介入。（取自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕總統賴清德2日突破中國封鎖順利出訪友邦史瓦帝尼。對此，中國外交部氣炸怒批賴清德「棄島內民生不顧」，「偷偷鑽進一架外國飛機」溜出台灣，上演「偷渡式」外竄鬧劇。

電視名嘴、資深媒體人張益贍隨即在臉書發文高喊：「好爽，我聽到老共玻璃心碎的聲音，而且是『中國外交部』出來嘴耶！（證明兩岸關係是國際外交關係），明天可能有人要被消失了，國台辦趕緊躲起來，趴著才不會中槍。」

中國外交部崩潰表示，賴清德「在宜蘭發生地震後僅幾小時，棄島內民生於不顧」，偷偷鑽進一架外國飛機溜出台灣，大肆揮霍公帑，上演「偷渡式」外竄鬧劇，淪為國際笑柄，拉長「台獨」醜行清單。

中國外交部大嗆，賴清德之流在國際上灰頭土臉的遭遇再次表明，一個中國原則早已成為國際關係基本準則和國際社會普遍共識。無論民進黨當局怎麼勾連外部勢力、以什麼形式「豢養他人」，都是枉費心機，改變不了台灣是中國一部分的事實。無論「台獨」分裂勢力如何隱形變異，都改變不了「人人喊打、抱頭鼠竄」的命運。

中國外交部說，他們奉勸史瓦帝尼等個別國家「看清歷史大勢、順應時代潮流」，不要為少數「台獨」分離主義者「火中取栗」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中