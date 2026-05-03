賴清德突破封鎖抵史瓦帝尼 名嘴爽喊老共玻璃心碎

賴清德總統在台北時間週六下午三點（當地時間上午九點），抵達史瓦帝尼進行訪問。這次總統府採取國際常見的「抵達後公開」（arrive then announce）模式，排除外力介入。（取自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕總統賴清德2日突破中國封鎖順利出訪友邦史瓦帝尼。對此，中國外交部氣炸怒批賴清德「棄島內民生不顧」，「偷偷鑽進一架外國飛機」溜出台灣，上演「偷渡式」外竄鬧劇。

電視名嘴、資深媒體人張益贍隨即在臉書發文高喊：「好爽，我聽到老共玻璃心碎的聲音，而且是『中國外交部』出來嘴耶！（證明兩岸關係是國際外交關係），明天可能有人要被消失了，國台辦趕緊躲起來，趴著才不會中槍。」

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中國外交部崩潰表示，賴清德「在宜蘭發生地震後僅幾小時，棄島內民生於不顧」，偷偷鑽進一架外國飛機溜出台灣，大肆揮霍公帑，上演「偷渡式」外竄鬧劇，淪為國際笑柄，拉長「台獨」醜行清單。

中國外交部大嗆，賴清德之流在國際上灰頭土臉的遭遇再次表明，一個中國原則早已成為國際關係基本準則和國際社會普遍共識。無論民進黨當局怎麼勾連外部勢力、以什麼形式「豢養他人」，都是枉費心機，改變不了台灣是中國一部分的事實。無論「台獨」分裂勢力如何隱形變異，都改變不了「人人喊打、抱頭鼠竄」的命運。

中國外交部說，他們奉勸史瓦帝尼等個別國家「看清歷史大勢、順應時代潮流」，不要為少數「台獨」分離主義者「火中取栗」。

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