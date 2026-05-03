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北市鼠患被酸沒有苦民所苦 雞排妹回嗆「姓鄭不姓蔣」

「雞排妹」鄭家純。（翻攝自臉書）「雞排妹」鄭家純。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北市近來鼠患嚴重，被戲稱是「安鼠之亂」，蔣市府隨即在重災區捷運雙連站投放大量老鼠藥，引發質疑，對此，「雞排妹」鄭家純透露被網友指教。

雞排妹2日在臉書發文，指有網友說她遇到台北市鼠患，竟然是想到暑假要去國外昂貴渡假區，暗示她沒有苦民所苦、悲天憫人之類的。雞排妹說，她姓鄭不姓蔣感到莫名其妙，但對方既然用到「昂貴」這兩個字，不要說她的錢都拿去給外國人賺。

台北市近來鼠患嚴重，被戲稱是「安鼠之亂」。（資料照）台北市近來鼠患嚴重，被戲稱是「安鼠之亂」。（資料照）

目前有孕在身的雞排妹說：「阿寶（指肚裡寶寶）黃金週來台灣找我，我也是帶他去台北市以外的飯店渡假，感受昂貴的國旅。」透露目前懷孕期間唯一的好處，是因為嗅覺變得敏感，吸貓肚子有夠爽。

近來鼠患問題嚴重的台北市，遭戲稱為「安鼠之亂」，財經網紅胡采蘋也酸度滿點發文表示，指望台北市長蔣萬安是沒路用的，「我想大家還是湊一筆錢，去德國找一下有沒有一個穿花衣服正在吹笛子的吹笛手。」

台北市長蔣萬安。（資料照）台北市長蔣萬安。（資料照）

胡采蘋日前發文指出，「現在一大堆台北市民在講自己家的老鼠問題，醫生朋友說他們醫院都是老鼠，貴婦說仁愛路豪宅本週竟然抓到2隻大老鼠」，其實她前天晚上開車回家，也遇到一隻超大鼠橫穿馬路，size大到第一時間以為是貓，嚇得緊急煞車。

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