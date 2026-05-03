（獨家專訪）粉絲敲碗復出！徐至琦被狂讚依舊漂亮 「回歸演藝圈可能性」全說了

〔記者邱奕欽／專訪〕徐至琦近期遭網紅「愛美教主」77姐質疑滑雪行程收費不透明，她為此提告恐嚇、公然侮辱還有加重誹謗，並強調相關資料皆可作為提告依據，不僅討論度升溫，也意外掀起粉絲「敲碗回歸演藝圈」的聲浪，更有不少網友大讚她「依舊漂亮」。面對外界關注，徐至琦接受本報獨家專訪時坦言，自己其實早在這1、2年就曾動念復出，如今再度被推回公眾視野，也讓她重新思考未來方向。

徐至琦鬆口復出娛樂圈可能性。（徐至琦提供）

徐至琦提到，自己原本這1、2年已有復出螢光幕前的想法，「一直在想是不是該回來？」但仍在評估方向與時機，未料這次事件讓她「被迫強硬拉回公眾視野」，打亂原有節奏。徐至琦也坦言，過去較少經營社群與自媒體，「我是大概幾個月，甚至半年才發一篇文的那種人...」若未來真的復出，勢必得調整節奏適應新環境，「因為畢竟我是電視時代的那個人，這個是我心態上要調整的，但是我很樂意！」

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淡出演藝圈多年，徐至琦成功轉型為商場女強人，也分享這幾年來的親身經歷，「因為有很多人點名說，希望我可以講一些關於女性成長，還有一些財經或旅遊相關的東西，這個我是願意的！」身為商業戰場上的巾幗，徐至琦面對粉絲敲碗回歸與稱讚變漂亮的聲音，態度至始至終都相當謙虛，「主要是看觀眾需不需要我，如果觀眾需要我的話，那就會成為我的動力，我很願意去這麼做！」對於未來內容方向保持開放樂觀態度。

不過，徐至琦也坦言，自己仍在觀察與準備階段，因此目前尚未有明確的規劃與安排，礙於捲入與77姐的爭議及風波，她坦言因壓力導致體重驟降，目前正積極調整身體狀態，「我現在每天吃5000卡，是一般女性攝取的2倍！」記者會後約10天已回升3公斤，但距離原本狀態仍有落差，「我還有5公斤要增重！」希望盡快恢復過去較為澎潤的樣子，再以更好的狀態面對大眾。

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