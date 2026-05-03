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娛樂 最新消息

（獨家專訪）徐至琦崩潰痛哭！遭77姐指控「真的很害怕」 壓力大暴瘦7公斤

〔記者邱奕欽／專訪〕徐至琦遭網紅「愛美教主」77姐指控滑雪行程收費不透明，甚至影射從中牟利、涉及詐騙，她接受本報獨家專訪時坦言曾情緒崩潰，並透露因壓力短時間內暴瘦7公斤，整體狀態大受影響。徐至琦表示，事件初期對於突如其來的指控感到害怕與不安，甚至一度刻意與家人、朋友保持距離，希望讓自己有時間處理情緒與事件，目前已透過法律途徑處理相關爭議。

徐至琦因壓力短時間內暴瘦7公斤，整體狀態大受影響。（徐至琦提供）徐至琦因壓力短時間內暴瘦7公斤，整體狀態大受影響。（徐至琦提供）

面對低潮，徐至琦表示，支撐自己的關鍵來自粉絲留言與私訊，「都是看完那些鼓勵的文字，心情才慢慢平復！」同時，也讓她感受到外界仍有支持力量，「那時候我還不知道她（77姐）為什麼會那麼恐怖...」但她認為自己過去從選美皇后、藝人再到經商，「這些根扎得比較深」才能在這次風波中撐住壓力。

此外，徐至琦也坦言，在此次風波中曾痛哭過2次，「我幾乎是遠離我身邊的朋友，甚至我的家人，包括我的母親，我叫我媽媽先不要來找我，因為他們關心我只會讓我心裡有壓力...」她也提到，自己在這段期間「暴瘦7公斤」，整體狀態因此受到影響，導致在開記者會時出現不少質疑她外貌的聲浪，現在當務之急便是快點將自己吃胖。

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