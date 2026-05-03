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娛樂 日韓

《奪命許願》建宇爆紅「活動全缺席」 真實去向曝光

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《Girigo：奪命許願》（기리고）以青春恐怖題材掀起巨大人氣，飾演關鍵角色「金建宇」新生代男星白宣號（백선호，又譯白善浩）明明是劇中核心「五人組」之一，卻幾乎在所有宣傳、訪問、活動全面缺席，讓粉絲一度以為「是不是刻意藏人？」甚至出現各種猜測聲浪。

白宣號（左）和全昭映在戲中兩小無猜。（Netflix提供）白宣號（左）和全昭映在戲中兩小無猜。（Netflix提供）

直到近期才逐漸曝光真相，原來白宣號早在去年年底就已低調入伍，等於《奪命許願》爆紅的同時，他人其實已經在軍中服役，這種「人不在卻紅到翻」的反差操作，反而讓討論度更加升溫。

白宣號飾演的「金建宇」存在感不輸主角群。（Netflix提供）白宣號飾演的「金建宇」存在感不輸主角群。（Netflix提供）

其實白宣號的背景並不簡單，他當過BigHit練習生，原本有機會走偶像路線，最後轉戰戲劇圈，靠《奪命許願》人氣翻身。劇中他身處事件核心，與同齡演員激盪出強烈火花，存在感完全不輸主角群。

導演（左起）、盧載沅、李孝濟、康美娜、全昭映、玄祐碩出席《Girigo：奪命許願》記者會，獨缺「五人組」之一的白宣號正在當兵中。（Netflix提供）導演（左起）、盧載沅、李孝濟、康美娜、全昭映、玄祐碩出席《Girigo：奪命許願》記者會，獨缺「五人組」之一的白宣號正在當兵中。（Netflix提供）

更妙的是，這種「消失式存在感」反而變成加分題，沒有過度曝光、也沒有疲勞轟炸，反而讓觀眾對他的回歸期待值一路堆高。

預計2027年退伍的白宣號，被看好直接銜接人氣紅利，有望從黑馬升級成新一線男星。

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