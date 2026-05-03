《奪命許願》壞到最爭議！她親解「娜莉其實很可憐」

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓限定女團I.O.I成員出身的「MINA」康美娜（강미나）在夯劇《Girigo：奪命許願》飾演「林娜莉」讓觀眾又愛又恨，她近來親自揭秘該角色背後的真實心境。

康美娜在《Girigo：奪命許願》飾演「林娜莉」讓觀眾又愛又恨。（Netflix提供）

《Girigo：奪命許願》結合APP應用程式、校園詛咒等元素，康美娜在劇中擁有不輸偶像的亮眼外貌、無論到哪都備受關注的角色「娜莉」，她細膩表現出因詛咒而產生的混亂情緒，提升觀眾整體沉浸感。

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康美娜笑說，拍攝時一直覺得娜莉「很可憐」，但一口氣追完整部劇後，卻忍不住驚呼：「怎麼看起來這麼壞？」這種反差正是角色最迷人的地方。

她坦言，娜莉其實不是單純的反派，而是一個被極端情境逼到角落的18歲少女，「每個人都有自私的時候，那不一定是錯。」

康美娜成功挑戰演技轉型。（Netflix提供）

康美娜解釋，在《奪命許願》的世界裡，願望從來不是免費的，而娜莉正是那個為選擇付出代價的人，「她的情緒、她的掙扎，甚至她的失控，都不是單純的黑化，而是青春在崩壞邊緣的真實樣貌。」

她說：「從娜莉的立場去閱讀劇本、更加投入後，讓我更想出演《奪命許願》，最重要的是，娜莉這個角色能展現出與我過去形象不同的一面，讓我很有野心去挑戰。」笑稱連刷了兩次，「可能因為是自己的作品，覺得很好看。」

康美娜從偶像出身到演技派轉型，2017年透過MBC電視劇《20世紀少男少女》開始演員活動，之後在歌手與演員之間活躍發展，繼《奪命許願》後，她也將在tvN新劇《明天也要上班》與觀眾見面。

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