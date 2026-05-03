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娛樂 日韓

（雷）許願APP再啟動！《奪命許願》續集伏筆被拆穿

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓夯劇《Girigo：奪命許願》上線全8集，讓觀眾意猶未盡，劇中號稱最聰明的「河俊」由玄祐碩（현우석，或譯玄宇錫）飾演；他最近在韓媒專訪中鬆口，直說「第二季好像真的有機會！」

《Girigo：奪命許願》河俊是戲中最聰明的角色。（Netflix提供）《Girigo：奪命許願》河俊是戲中最聰明的角色。（Netflix提供）

玄祐碩飾演在朋友之間被公認為頭腦派的「河俊」，在捲入詛咒後，他和朋友們以及全少妮飾演的姊姊河英一同揭開「Girigo」的真相。

《奪命許願》以五人組中「娜莉」被困在詛咒空間無法逃出的結局收尾，此外，透過娜莉的手機再次啟動Girigo應用程式的片尾畫面公開，讓觀眾對第二季產生期待。

玄祐碩表示，其實拍攝時就已經感覺到作品不簡單，「現場氣氛很好，看剪輯時就覺得會成功」，甚至早早在心裡偷偷期待續集；不過官方目前尚未有明確消息，他也只能保守表示：「再等等看。」

玄祐碩演出《奪命許願》受到關注。（Netflix提供）玄祐碩演出《奪命許願》受到關注。（Netflix提供）

最讓人起雞皮疙瘩的是他的「劇透級猜測」，他直言如果真的有第二季，娜莉很可能直接黑化變成最大反派，該說法一出，讓不少戲迷直說：「第一季根本只是序章？」、「反派養成中？」

至於是否有機會出演第二季，玄祐碩笑說：「會用進化版的方式努力出演」，接著表示：「如果有機會找我，我一定會立刻準備好，全力以赴。」

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