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娛樂 最新消息

日本Leina首登台人潮擠爆！被台粉人均「N1」嚇呆：台灣一級棒

Leina。（好玩國際文化提供）Leina。（好玩國際文化提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本新生代創作歌手Leina的個人巡演「Leina Live Tour 2026 "Jellyfish" in Taipei」今天（2日）晚間在三創Clapper Studio舉行，現場吸引700名歌迷朝聖，但場地明顯不夠大，人潮爆滿，現場也嗨到爆炸。

演唱會一開場，Leina以親切的中文向大家問好：「你好！初次見面，我是 Leina。」她感謝台灣歌迷讓台北站成功完售，不停用中文大喊：「台灣！水啦！」還用台語問候：「呷飽未？」、「多謝」氣氛十分熱烈。

Leina。（好玩國際文化提供）Leina。（好玩國際文化提供）

不過由於台灣歌迷號稱每個人都有「日語N1」的程度，數度驚呆Leina，Leina大讚台灣粉絲日文真的很厲害，也有一名歌迷趁機大喊「為了見妳而學習日文的」，讓Leina十分感動驚呼：「這搞不好比我還厲害！」承諾會投入100%的靈魂來演唱。

她在獻唱《ノスタルジー》時，邀請粉絲一起拍手，全場宛如合而為一，大家都沉浸於Leina的音樂當中。當唱完第11首歌《誓い》時，Leina忍不住抱怨：「啊好累喔！」不過她看到在後方的粉絲也高舉著手一起同樂，十分感激，「大家都開心嗎？如果開心的話就太好了，我好開心！」

這是亞洲巡演第一站，也是第一次到台北演出，Leina認為這是一份很棒的禮物，認為這場演唱會就是由Leina她本人以及在場的每一位粉絲一起完成的，相當感性。在演出《うたたね》時，Leina也開放全場錄影，粉絲們趕緊高舉手機，拍下這紀念性的一刻，全場氣氛嗨到最高點。

Leina。（好玩國際文化提供）Leina。（好玩國際文化提供）

Leina分享了自己音樂創作的起點。她坦言自己從 14 歲開始寫歌，當時正處於人生最艱辛、恐懼早晨到來的時期，是音樂拯救了她。 「當你們感到痛苦、寂寞的時候，我發自內心地希望 Leina 的音樂能就在你們身邊。」隨後，她演唱了充滿能量的歌曲 《如果你想死的話（君が死にたいって言うなら）》，讓不少現場觀眾為之動容。她強調，無論語言是否相通，音樂的能量一定能觸碰到大家的心靈。

本次巡演主題「Jellyfish」源於 Leina 對自我的深刻體悟。她解釋在日文中，水母象徵大海與月亮，但也隱含著「軟弱的人」之意。她坦承自己雖然熱愛舞台，卻也有時也會有恐懼與對演出的不安。「因為心靈脆弱，所以能寫出這樣的音樂。」Leina鼓勵歌迷，察覺他人的痛苦與接受自己的不完美，正是另一種形式的強大，並希望能與歌迷一起努力愛自己。

Leina。（好玩國際文化提供）Leina。（好玩國際文化提供）

除了感性的互動，Leina竟然當場當起了帶貨王，開始介紹自己的週邊商品，包括帽子、隨身包，以及台灣限定版貼紙，她介紹的還真的頗有說福利，演出結束後，週邊販售區大排長龍。之後在Leina的帶領下，全場一同擺出右手比「L」、左手比「Peace」的Lany Pose留下珍貴合照。

在演唱會尾聲，Leina提到下週將去南韓演出，「我覺得我可以帶著自信，為南韓的歌迷…ㄟ不過台灣還是一級棒啦！」俏皮又可愛逗笑不少歌迷。她也與全場粉絲立下約定：「我一定會再來台灣，到時候你們還會來見我嗎？」最後，在全場熱烈的歡呼聲中，她以充滿希望的 《One Week》 作為台北演唱會的最後一首歌。下台前，Leina與樂手們一起向全場歌迷致謝，並以中文大喊：「我們下次見！」為台北演唱會畫下完美的句點。

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