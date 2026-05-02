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《奪命許願》「都慧玲」一登場觀眾發毛！詭異關鍵竟是她

《Girigo：奪命許願》「都慧玲」揭開詛咒序幕。（Netflix提供）《Girigo：奪命許願》「都慧玲」揭開詛咒序幕。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓影集《Girigo：奪命許願》一上線便收穫眾多好評，其中只用一場開場戲，就讓觀眾背脊發涼的女孩「都慧玲」，由年僅17歲新星金是兒（김시아）飾演，同樣成為全劇關注焦點之一。

隨著《奪命許願》首集開場，「都慧玲」便以自我了結生命的方式預告悲劇到來，並掌控整個殘酷詛咒序幕，一張臉對戲迷來說雖然看似陌生，卻又似曾相識。

年紀輕輕的金是兒出道8年，曾演過《屍戰朝鮮：雅信傳》全智賢童年時期，以及《Sweet Home 2》、《Sweet Home 3》、電影《格殺福順》全道嬿的女兒等，在這些作品中，以非凡存在感撐起故事核心。

金是兒在《Girigo：奪命許願》飾演「都慧玲」，演出令觀眾發毛。（Netflix提供）金是兒在《Girigo：奪命許願》飾演「都慧玲」，演出令觀眾發毛。（Netflix提供）

尤其在《Sweet Home》系列與《寧靜海》裡，金是兒那種介於人與非人的神祕氣場，早就讓不少觀眾印象深刻，如今在《奪命許願》中再度升級，直接成為「詛咒起點」。

有趣的是，這種帶點冷感、甚至有點距離感的表演風格，讓金是兒的演出更有說服力；當別人還用情緒堆疊角色時，她率先用「存在感」讓觀眾深感不安。

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