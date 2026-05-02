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新人扛主角超拚！《奪命許願》「世雅」一戰成名逆襲內幕曝

24歲新生代演員全昭映飾演主角「劉世雅」撐起全劇。（Netflix提供）24歲新生代演員全昭映飾演主角「劉世雅」撐起全劇。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓話題影集《Girigo：奪命許願》（기리고）由24歲新生代演員全昭映（전소영）首次擔綱女主角，飾演田徑新秀「劉世雅」，不靠大咖光環，僅憑一部作品殺出血路，完成從「新人」到「扛劇主角」的關鍵一跳，在難度爆表的恐怖類型中一戰成名。

全昭映坦言，第一次接下主演時壓力大到不行，甚至原本以為自己只是演「主角小時候」，沒想到直接變成整部劇的核心人物。而真正讓她撐住的不是膽子，而從試鏡開始，她就將自己的情緒投射進角色，甚至不自覺在現場直接落淚，這份真實也讓角色更有說服力。

《Girigo：奪命許願》講的是「願望＝死亡代價」，全昭映飾演的世雅是為了朋友拚命到底的人，這種看似不現實的設定，因為她的詮釋變得合理又揪心。全昭映表示，世雅不是朋友很多，而是「少但深」，甚至把朋友當成生命中最重要的存在。

全昭映戲外造型和《奪命許願》差很大。（Netflix提供）全昭映戲外造型和《奪命許願》差很大。（Netflix提供）

為演好這個角色，她幾乎拚了命的準備，不只狂看作品，還主動請教演過同類型《破墓》的前輩金高銀，學習如何撐起一部戲的重量；這種新人少見的主動與狠勁，也讓她在競爭激烈的韓劇市場中成功被看見。

不過戲外的她，其實就是個會跑去朋友家聊天、喝咖啡、聊人生的普通女孩；她和戲中「林娜莉」飾演者康美娜的好感情，也讓不少粉絲直呼「根本現實版女高中生」，這種反差魅力反而更讓人記住她。

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