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謝京穎「私密處異味」難招架：味道變明顯 挺雙胞胎巨肚淚崩：不只快樂一面

謝京穎因分泌物問題落淚。（翻攝自Instagram）謝京穎因分泌物問題落淚。（翻攝自Instagram）

〔記者李紹綾／台北報導〕謝京穎與Energy張書偉合作八點檔假戲真做，2023年結為夫妻，去年喜曝懷雙胞胎女娃。雖然從備孕到懷孕的過程充滿幸福感，但隨著臨盆進入倒數，她近日突然在鏡頭前落淚，感性直言：「懷孕不只快樂一面。」

謝京穎坦言生理上的劇烈變化讓她難以招架。原本擁有23吋螞蟻腰的她，如今肚圍已突破100公分，讓她崩潰大嘆：「我原本那23腰怎麼撐得啊！」不只腰圍失守，連手指頭也腫到婚戒戴不下，甚至發生「聲帶水腫」導致聲音低沉大燒聲，孕媽咪的辛苦程度直接拉滿。

謝京穎因分泌物問題落淚。（翻攝自Instagram）謝京穎因分泌物問題落淚。（翻攝自Instagram）

除了外型改變，謝京穎更真性情，大聊令她困擾的生理私密事，她透露可能受體內賀爾蒙影響，身體與情緒都變得異常敏感，最讓她難受的是私密處分泌物變多，且因為悶熱感變重，還會伴隨明顯氣味，她無奈發文表示：「像是分泌物變多、悶熱感變重，甚至是味道變明顯，那種不舒服真的很困擾我。」

面對各種突如其來的負面情緒，謝京穎選擇透過社群平台和粉絲聊聊心事。看到偶像在鏡頭前落淚，大批網友紛紛湧入留言區加油：「妳已經很棒了」、「辛苦了，期待可愛寶寶」

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