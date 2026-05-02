（獨家專訪）徐至琦怒告77姐！控誤導收費24萬 心累嘆：一毛錢沒賺

徐至琦已向77姐提告恐嚇、公然侮辱還有加重誹謗，強調相關資料皆可作為提告依據。（徐至琦提供）

〔記者邱奕欽／專訪〕徐至琦遭網紅「愛美教主」77姐質指控滑雪行程收費不透明，甚至影射從中牟利、涉及詐騙，她接受本報獨家專訪時強勢反擊，直言「我一毛錢都沒賺！」並同步公開匯款紀錄、對話內容與地址資訊回應指控。徐至琦直指77姐所稱「每人24萬」說法與實際收費落差甚大，關鍵就在於對方代墊費用卻未對外說明，讓整起爭議焦點集中在金流與說法差異。

徐至琦表示，整趟行程本質為自由行並非旅行團，當初僅因滑雪同好缺額才開放加入，相關住宿與交通皆外包給當地業者處理，是77姐及其友人主動詢問、加入，然後之後卻又要求退費一半，讓她心力交瘁嘆「我一毛錢都沒賺！我們是自由行，我只是幫忙滑雪同好，我不需要賺這種錢！」她強調業者當時報價多少，自己就向他們報出多少價碼，並未從中抽成或賺取價差，且自己並不清楚實際成本細節，價格本身就包含業者服務費，並非外界所認為的「自行加價」。

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徐至琦在有77姐的對話群組中，已明註費用為一人6.3萬元。（徐至琦提供）

說到激動處，徐至琦直言77姐懶得做功課 、幫自己的行程做貢獻，「妳希望別人來幫忙妳，那別人幫忙妳之後，妳又在吵說這個價錢哪裡不對，難道那些為妳勞心勞力服務，幫妳找房子、幫妳安排車子的，這些業者難道不賺錢嗎？然後很惡劣的去用法規，編造很多根本就不是事實的東西。」

針對77姐對外稱「收費24萬元」的說法，徐至琦再次重申實際團費為每人約6萬3千元，77姐卻對外誤導變「一人24萬元」，關鍵在於77姐為同行3名友人代墊費用，卻未在第一時間說明，導致金額因此遭到放大，自己選擇公開匯款紀錄與對話內容，就是為了釐清金流真相。

此外，對於77姐「資訊不透明」的指控，徐至琦也直言難以接受，強調從一開始就多次在群組說明為自由行，不包含雪票與教練，甚至提供滑雪學校資訊供選擇。為此，徐至琦目前已針對77姐影片與發言蒐證10多項內容，將循法律程序處理，已提告恐嚇、公然侮辱還有加重誹謗，並強調相關資料皆可作為提告依據。

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