自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（獨家專訪）徐至琦怒告77姐！控誤導收費24萬 心累嘆：一毛錢沒賺

徐至琦已向77姐提告恐嚇、公然侮辱還有加重誹謗，強調相關資料皆可作為提告依據。（徐至琦提供）徐至琦已向77姐提告恐嚇、公然侮辱還有加重誹謗，強調相關資料皆可作為提告依據。（徐至琦提供）

〔記者邱奕欽／專訪〕徐至琦遭網紅「愛美教主」77姐質指控滑雪行程收費不透明，甚至影射從中牟利、涉及詐騙，她接受本報獨家專訪時強勢反擊，直言「我一毛錢都沒賺！」並同步公開匯款紀錄、對話內容與地址資訊回應指控。徐至琦直指77姐所稱「每人24萬」說法與實際收費落差甚大，關鍵就在於對方代墊費用卻未對外說明，讓整起爭議焦點集中在金流與說法差異。

徐至琦表示，整趟行程本質為自由行並非旅行團，當初僅因滑雪同好缺額才開放加入，相關住宿與交通皆外包給當地業者處理，是77姐及其友人主動詢問、加入，然後之後卻又要求退費一半，讓她心力交瘁嘆「我一毛錢都沒賺！我們是自由行，我只是幫忙滑雪同好，我不需要賺這種錢！」她強調業者當時報價多少，自己就向他們報出多少價碼，並未從中抽成或賺取價差，且自己並不清楚實際成本細節，價格本身就包含業者服務費，並非外界所認為的「自行加價」。

徐至琦在有77姐的對話群組中，已明註費用為一人6.3萬元。（徐至琦提供）徐至琦在有77姐的對話群組中，已明註費用為一人6.3萬元。（徐至琦提供）

說到激動處，徐至琦直言77姐懶得做功課 、幫自己的行程做貢獻，「妳希望別人來幫忙妳，那別人幫忙妳之後，妳又在吵說這個價錢哪裡不對，難道那些為妳勞心勞力服務，幫妳找房子、幫妳安排車子的，這些業者難道不賺錢嗎？然後很惡劣的去用法規，編造很多根本就不是事實的東西。」

針對77姐對外稱「收費24萬元」的說法，徐至琦再次重申實際團費為每人約6萬3千元，77姐卻對外誤導變「一人24萬元」，關鍵在於77姐為同行3名友人代墊費用，卻未在第一時間說明，導致金額因此遭到放大，自己選擇公開匯款紀錄與對話內容，就是為了釐清金流真相。

此外，對於77姐「資訊不透明」的指控，徐至琦也直言難以接受，強調從一開始就多次在群組說明為自由行，不包含雪票與教練，甚至提供滑雪學校資訊供選擇。為此，徐至琦目前已針對77姐影片與發言蒐證10多項內容，將循法律程序處理，已提告恐嚇、公然侮辱還有加重誹謗，並強調相關資料皆可作為提告依據。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中