激情床戲只是前菜？ 趙又廷隔空告白林更新 高圓圓認證：他們才是夫婦

趙又廷主演《愛情沒有神話》。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕趙又廷、唐嫣主演的新戲《愛情沒有神話》熱騰騰上線，原本大家都在等著看熟男熟女的成熟愛情，沒想到首集剛祭出激情的床戲，最吸睛的卻是趙又廷戲外與好兄弟林更新的「打情罵俏」。

趙又廷發文調侃好友林更新。（翻攝自微博）

趙又廷在劇中挑戰自我，不僅是職場菁英，還以「泡麵頭」造型化身頹廢小說家，讓人耳目一新。妙的是，他在劇中看電視時，螢幕上恰好出現林更新的作品。趙又廷隨即在社群截圖吐槽麻吉：「怎麼哪都有你？」釣出林更新在7分鐘內秒回：「你偏要看這個什麼意思？」沒想到趙又廷風格丕變，直接來個深情告白：「想你了。」這段一來一往的留言讓單日閱讀量直接破億，網友笑稱這根本是「打破傳統宣傳套路」的最高境界。

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林更新立刻回應趙又廷。（翻攝自微博）

趙又廷、林更新自2013年合作電影後結下超過10年的深厚友誼，私下互發醜照祝賀生日已是日常。趙又廷形容林更新「幼稚」，林則嫌他「無聊」。最經典的是，林更新常出現在趙又廷夫妻的出遊照中，站在長城正中央當「三人行」超級電燈泡。對此，正宮高圓圓不但不生氣，還曾大方自嘲：「趙又廷和林更新夫婦偕同我出席。」直接認證這對好兄弟的「非凡地位」。

高圓圓（右）過去笑虧這張「三人行」是「趙又廷和林更新夫婦偕同我出席」。（翻攝自微博）

有趣的是，趙又廷這部《愛情沒有神話》與林更新先前大熱的《玫瑰的故事》，恰好都改編自作家亦舒的作品，好兄弟連挑戲的品味都出奇一致。雖然劇中趙又廷、唐嫣的分合愛戀演得投入，但戲外這段與林更新「相愛相殺」的基情，顯然更讓廣大網友無法移開視線。

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