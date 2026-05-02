（獨家專訪）徐至琦反擊77姐！出發滑雪「前2天突爆氣」控索賠機票真相曝光

徐至琦（圖）直指77姐諸多說法不實。（徐至琦提供）

〔記者邱奕欽／專訪〕徐至琦近來遭網紅「愛美教主」77姐點名控訴「開團滑雪詐騙」，她接受本報獨家專訪時反指77姐「出發前2天突爆氣」，質疑時間點不單純。徐至琦強調，整起事件並非77姐所稱資訊不透明，而是77姐在臨時出發前突然指控未提供地址，甚至要求賠償機票費，相關過程已蒐證，並成為提告依據之一。

徐至琦稱早已提供77姐住宿地址。（徐至琦提供）

徐至琦表示，該趟行程本質為自由行並非旅行團，且早在出發前長達5個月的期間，至少4次在群組提供完整地址，甚至將資訊放在記事本中供隨時查閱。至於為何77姐指控未提供資訊？徐至琦則傻眼表示，「她在出發的前2天，要飛了才莫名被歐洲的海關擋下來，不讓她上飛機，結果她突然才在那一天暴怒，說我沒有給她地址，害她沒有辦法上飛機，要我賠她機票錢。」

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徐至琦提供的對話截圖中，可見77姐直言不諱表示，「我這一架飛機如果沒上，改票費你沒出付給我走著瞧。」、「要過很多次了，資訊資訊資訊。」語氣相當直接。不過，徐至琦也隨即回覆，「你自己的問題你沒有辦法入海關，然後怪在我們身上，你是台灣人為什麼沒有辦法入海關？我們從來沒有發生過這種事情。」、「我們是自由行房子跟別人調來的，哪有那麼多事啊？哪會搞到自己沒有辦法入海關？從來沒有發生過！」

徐至琦質疑，77姐早已掌握相關資訊，卻選在出發前才指控「沒有地址」，說法前後矛盾。此外，徐至琦也再進一步指出，77姐當時因未能順利出境而情緒激動，將責任歸咎於她，甚至要求賠償機票改票費用，這讓她深感氣憤又無奈，直言相關對話與時間序皆已蒐證將交由司法釐清，並認為77姐行為已涉及不實指控與誤導輿論。

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