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娛樂 最新消息

ODD YOUTH首訪台！SUMMER現學現賣「蕭敬騰告白」：夏天是我

ODD YOUTH活力滿滿的打招呼。（記者王文麟攝）ODD YOUTH活力滿滿的打招呼。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕南韓TOP Media旗下首組女團「ODD YOUTH」出道一年半，今天（2日）首度來台舉行簽售會，5位成員MAIKA、MYAH、KANIE、SUMMER、YE EUM活力滿滿，以中文自我介紹，成員SUMMER現學現賣蕭敬騰在婚宴上的深情告白「夏天是SUMMER，SUMMER是我」的中文，努力學習的模樣令人印象深刻。

ODD YOUTH由MAIKA、MYAH、KANIE、SUMMER、YE EUM組成，YE EUM以中文表示：「聽說台灣的風景很漂亮，今天來了才知道，真的很美！」YE EUM特別點名九份，「聽說那是很像童話般的地方，如果能夠真的去就好了，很想親眼看看有多漂亮。」

她們為了來台與粉絲交流，在一個禮拜之前就開始努力學中文，MAIKA意外發現有「吵死了」這個詞彙，成員之間不停批評對方「吵死了」。台灣記者則提議，可以學台語「麥插！」沒想到成員都說得十分標準，現場笑聲不斷。

談及語言話題，隊長MAIKA來自日本，因喜歡TWICE而踏上學舞之路，剛到韓國當練習生時完全不會韓文，她回憶當初鬧了不少笑話，在宿舍都用翻譯機聊天，有次想對SUMMER說「去妳的床上」，怎知變成「侵犯妳的床」，引發大爆笑，她現在已能對答如流。

提到台灣美食，幾位女孩七嘴八舌起來， MYAH想吃芒果冰、珍珠奶茶，她說在南韓都喝草莓、巧克力口味，這次來台想喝正統。 SUMMER是小籠包，YE EUM是油條，「我在社群上面有看到，在南韓火鍋紅湯裡面也有類似麻花捲的東西，很有名，而且聽說在當地被當成早餐。」MAIKA則稱台灣臭豆腐非常有名，「我特別想要挑戰看看，我有搜尋過，好像味道很誇張，但我本人是很愛挑戰。」

ODD YOUTH由KANIE（左起）、SUMMER、MYAH、YE EUM、MAIKA組成，今天在現場表演新歌《Baby Face》。（記者王文麟攝）ODD YOUTH由KANIE（左起）、SUMMER、MYAH、YE EUM、MAIKA組成，今天在現場表演新歌《Baby Face》。（記者王文麟攝）

她們為了這次單曲《Baby Face 》，進行嚴格的飲食控制，KANIE通常一天只吃一餐，不過為了讓胃迎接更多美食，會努力做有氧運動、肌力訓練。她身為成員中食量最大的，自爆至少能吃下「3盤小籠包」。

MYAH出道前曾參加選秀節目《Girls Planet 999》，透露加入ODD YOUTH後和團員分享不少當時的表演經驗。值得一提的是，成員SUMMER的藝名就是出自MYAH主意，談到取名過程，MYAH分享：「當時我們去LA學跳舞，當地風光充滿夏日風情，開玩笑說不如妳英文就取SUMMER，她原本覺得不太好，久而久之就習慣了。」MYAH同時擔任隊中心靈導師，當成員比較低落就會去找她，她總會說「妳最好、妳最棒」，給予滿滿的情緒價值。

ODD YOUTH每個人都有夠瘦。（記者王文麟攝）ODD YOUTH每個人都有夠瘦。（記者王文麟攝）

ODD YOUTH初次訪台就吸引不少粉絲包圍，許願未來能再次訪台，追隨K-POP前輩們的腳步登上大巨蛋開球，並舉辦專場演出，讓台灣ODYz（粉絲名稱）好好感受她們的舞台魅力。

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