25歲嫩導真幸運！拍短片獲奧斯卡名導邀喝咖啡

美國新銳導演佛萊迪麥可唐納德，拍攝《末路相縫》的前身短片獲奧斯卡名導喬柯恩賞識。（海鵬提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕年僅25歲的美國新銳導演佛萊迪麥可唐納德，憑一支短片獲得奧斯卡名導喬柯恩賞識，不僅親自約他喝咖啡，更指導他將作品發展為長片《末路相縫》。該片融合黑色幽默與犯罪類型，被形容為「《蘿拉快跑》縫合《險路勿近》」。

該片由伊芙康諾利主演，講述女裁縫師在瑞士偏僻公路上，意外捲入一場失敗的毒品交易，並透過三種不同選擇，展開截然不同卻彼此交織的命運分岔。電影以縫紉為核心意象，將看似日常的手藝轉化為生存與犯罪的工具，建立出獨特敘事節奏與視覺張力。

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電影《末路相縫》融合黑色幽默與犯罪類型，描述女裁縫師意外捲入一場失敗的毒品交易。（海鵬提供）

導演麥可唐納德2000年出生於加州，早年以僅4000美金（約台幣13.65萬元）拍攝短片即被探照燈影業收購，並在喬柯恩推薦下，年僅18歲便進入美國電影學會導演學院，成為最年輕的碩士生之一。

麥可唐納德首部長片《末路相縫》延續其風格，透過細膩的鏡頭語言，將針線穿梭的細節放大為充滿壓迫感的視覺元素，強化觀眾的感官體驗。

電影以16mm膠卷拍攝，並透過「拿走黑錢、報警或逃離」三條敘事路線，展現命運如同縫線般牽動全局的變化。電影於西南偏南影展、盧卡諾影展等國際影展放映後獲得好評，並奪下費城影展觀眾票選獎，也讓麥可唐納德被譽為「柯恩兄弟接班人」。《末路相縫》將於5月29日在台上映。

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