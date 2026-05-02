富二代人設崩塌？ 男星父親認投資失敗、背負巨債 怒轟兒子「無情無義」

嚴浩翔被父親嚴軍發文指控無情無義。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕中國超人氣男團「時代少年團」昨晚風光舉辦2026「加冠禮」演唱會，現場數萬粉絲尖叫聲破表。當晚一位自稱是21歲團員嚴浩翔父親的「嚴軍」，竟選在兒子事業巔峰之際發長文，宣布：「與嚴浩翔及女兒嚴薇正式斷絕父子、父女關係。」

嚴軍在文中字字血淚，控訴子女在他落難時冷眼旁觀。他直言：「錢是人性的試金石。在我經濟狀況尚好時，還能經常保持聯繫。而當我出現經濟危機，尤其是在我因債務問題被拘留後，他們連一個電話都沒有打。一條關心的資訊也未曾發送過。對我的處境完全不聞不問、無情無義，讓我徹底寒心。」

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嚴軍更趁機澄清自己不是傳說中的大富豪，只是個經營不善的普通商人：「我只是一名普通的商人，並非外界所傳的加拿大富豪；於2017年移民加拿大，2021年前後因國內公司投資失敗，企業經營陸續出現問題，隨後回國處理相關事務，2025年債務問題全面爆發，我被列為失信被執行人，目前我仍在國內通過自己的努力逐步去償還債務，欠債還錢天經地義，絕不逃避。」

面對爸爸的「毀滅性爆料」，經紀公司時代峰峻今天火速發聲明反擊，揭露這對父子早已形同陌路。聲明指出：「嚴浩翔父母已離異長達17年，近期雙方矛盾進一步升級，此事給嚴浩翔帶來極大困擾。作為子女，身處父母矛盾之中，嚴浩翔倍感難與無助，也因此遭到父親的誤解與無端遷怒，身心承受著巨大壓力。」經紀公司最後也呼籲：「懇請大家尊重親情隱私，聚焦藝人作品，共同維護理性、健康的網路輿論環境。」此番家務事搬上檯面，也讓不少網友感嘆：「藝人風光的背後，家家都有本難唸的經啊！」

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