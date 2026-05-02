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富二代人設崩塌？ 男星父親認投資失敗、背負巨債 怒轟兒子「無情無義」

嚴浩翔被父親嚴軍發文指控無情無義。（翻攝自微博）嚴浩翔被父親嚴軍發文指控無情無義。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕中國超人氣男團「時代少年團」昨晚風光舉辦2026「加冠禮」演唱會，現場數萬粉絲尖叫聲破表。當晚一位自稱是21歲團員嚴浩翔父親的「嚴軍」，竟選在兒子事業巔峰之際發長文，宣布：「與嚴浩翔及女兒嚴薇正式斷絕父子、父女關係。」

嚴軍在文中字字血淚，控訴子女在他落難時冷眼旁觀。他直言：「錢是人性的試金石。在我經濟狀況尚好時，還能經常保持聯繫。而當我出現經濟危機，尤其是在我因債務問題被拘留後，他們連一個電話都沒有打。一條關心的資訊也未曾發送過。對我的處境完全不聞不問、無情無義，讓我徹底寒心。」

嚴軍更趁機澄清自己不是傳說中的大富豪，只是個經營不善的普通商人：「我只是一名普通的商人，並非外界所傳的加拿大富豪；於2017年移民加拿大，2021年前後因國內公司投資失敗企業經營陸續出現問題隨後回國處理相關事務2025年債務問題全面爆發，我被列為失信被執行人目前我仍在國內通過自己的努力逐步去償還債務，欠債還錢天經地義，絕不逃避。」

面對爸爸的「毀滅性爆料」，經紀公司時代峰峻今天火速發聲明反擊，揭露這對父子早已形同陌路。聲明指出：「嚴浩翔父母已離異長達17年，近期雙方矛盾進一步升級，此事給嚴浩翔帶來極大困擾。作為子女，身處父母矛盾之中，嚴浩翔倍感難與無助，也因此遭到父親的誤解與無端遷怒，身心承受著巨大壓力。」經紀公司最後也呼籲：「懇請大家尊重親情隱私，聚焦藝人作品，共同維護理性、健康的網路輿論環境。」此番家務事搬上檯面，也讓不少網友感嘆：「藝人風光的背後，家家都有本難唸的經啊！」

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