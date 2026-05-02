出道26年曝新挑戰 前兒童台哥哥主持兼策畫：壓力很大

李岳（左）首次協辦大型活動，找來20多年粉絲共同參與活動規劃。（中信銀行提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕李岳一直以來活躍於各種親子活動，今（2）日及明天都會現身於臺北市南港區的中國信託金融園區的「春日童樂季」活動，這次也是他首次挑戰身兼活動主持人、表演者，還要全方位支援活動規劃與協辦。

為了營造友善親子環境並促進多元文化交流，臺北市南港區公所攜手中國信託商業銀行，舉辦這次的「春日童樂季」，找來了深耕親子活動的李岳協辦，一手策劃二手市集、兒童舞臺節目及闖關體驗，打造兼具歡樂氛圍與生活教育意義的春日慶典。

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面對首次協辦大型活動，李岳也坦言壓力很大，提到還好出道26年，認識的人很多，這次剛好找來開活動公司的粉絲一起協助，還有過去一起參與活動的表演者，也都現身力挺，促成精彩的開場秀表演，甚至李岳也發揮創意，找來舞蹈教室的學生，擔任小孩表演者，並且舉辦隨機舞蹈大賽。

這次活動由李岳與海洋家族帶動唱跳，為活動揭開序幕，還特別納入新住民文化元素，規劃多元文化體驗攤位與表演節目，邀請來自東南亞及各國新住民家庭共同參與，透過特色手作、異國美食分享及文化展示，李岳也親自到場體驗新住民文化，與大家在體驗攤位上熱情互動。

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