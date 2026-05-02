張惠妹「開工」帥氣男友深情告白 釣出台東縣長一字評論

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后「阿妹」張惠妹去年底在台東跨年晚會上的精采表現，還有和金曲歌后A-Lin在台上的趣味互動，被網友大讚是「跨年晚會天花板」，收到許多讚譽，最近她出席音樂節活動，再次引起話題。

張惠妹在音樂節活動中深情獻唱。（翻攝自IG）

在台東跨年演出之後，阿妹在台鮮少有公開露面機會，只有3月初在家鄉台東，她和調酒師男友Sam為兩人在台東合開的酒吧「希拉海」參與「炸寒單」祈福活動時，被民眾捕捉她也在人群中。5月剛開始，阿妹終於「開工」了，男友轉發她的演出影片，深情告白。

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阿妹受邀參加南京一場音樂節活動，選唱金曲歌王陶喆的歌曲《愛，很簡單》，深情唱出「I love you，一直在這裡baby，一直在愛你 oh yeah！」結果男友Sam也引用歌詞寫下：「只要能在一起，做什麼都可以！」網友直呼太甜蜜了。

有趣的是，看到Sam大方示愛阿妹，台東縣長饒慶鈴也特別來留言：「閃！」一個字就說明很多網友的共同想法。去年台東跨年晚會上，饒慶鈴致詞時非常簡短，還說要把舞台留給「妹神」，讓現場觀眾很開心。

阿妹男友Sam對她深情告白。（翻攝自IG）

另外有網友留言給Sam：「全世界都在冒浪漫的粉紅泡泡。」Sam也開心回應：「好美的粉紅泡泡。」還有粉絲期待阿妹推出新專輯，留言說：「敲碗新專」，Sam也回覆：「我也敲。」他和眾多粉絲一樣，期待阿妹快點推出音樂新作品。

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