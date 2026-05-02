啦啦隊女神羞曝私下習慣 公開最愛「異性香味」：很加分

電眼女神鄭熙靜任香氛店長大談「香味學」自曝香水不離身。（玖玥玖娛樂創意提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕南韓籍人氣啦啦隊「電眼女神」鄭熙靜，不僅是南韓職棒KT巫師隊的啦啦隊成員，更是台灣職籃TPBL攻城獅隊「慕獅女孩」的亮眼一員。她受邀化身「先亞時尚香氛」一日店長，吸引眾多粉絲到場。

活動中，鄭熙靜大方分享了她對香氛的獨特見解與個人習慣，透露香水是她生活中不可或缺的「秘密武器」。平時也很喜歡逛香水店，最喜歡的香味類型是森林系、聞起來甜甜的味道。

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鄭熙靜在活動上分享，她每天出門前一定會噴上香水，而這個習慣甚至延伸到了她的啦啦隊工作。她坦言，即使在球場上賣力跳著應援舞，只要一有空檔，她就會拿出香水補噴一下，讓自己隨時保持在最佳狀態，散發迷人香氣。她認為，身上持續散發著淡淡的香味，不僅能讓自己心情愉悅，也能為周遭帶來正面的感受，這也是她維持自信與活力的秘訣之一。

對於許多人關心的「男生身上散發香氣是否會加分」這個問題，鄭熙靜毫不猶豫地表示：「對！」這絕對是一個重要的加分項。她認為，男生若能適度使用香水，展現出乾淨、宜人的氣味，不僅能給人留下良好的第一印象，更能顯現出個人品味與對細節的重視，這對於異性而言，是一種極具吸引力的魅力展現。

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