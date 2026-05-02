香港才子來台拒答身高！唱到一半突遇地震 傻眼反問粉絲怎麼辦

湯令山相隔兩年第二次來台北演出。（光尚娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕湯令山昨晚（1/5）帶著全新世界巡演《Gareth.T湯令山－心零王子 Prince Of nothing》登陸Zepp New Taipei，唱到一半時突然發生地震，湯令山立即暫停演出，來自西港的他一時不知該作何反應，吉他手Teddy有些不知所措地笑問：「我們唱到地震嗎？」湯令山只好詢問歌迷：「我們現在要繼續嗎？還是要等一下？」直到確認安全無虞後才繼續演出。

演唱會開場，湯令山熱情與台下打招呼，表示要全程以普通話與大家溝通，笑稱：「這是我的挑戰！」感性提及距離上次來台北已是兩年前，也特別向歌迷解釋此次巡演主題的轉變。透露去年底在倫敦、澳門演出時的主題是「心傷王子」，但在將那些情緒唱完後，如今已不再心傷，心境的轉換也催生了這次的「心零王子」。

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湯令山相隔兩年第二次來台北演出。（光尚娛樂提供）

演唱會上當然也少不了與歌迷的互動，在互動環節中，由吉他手Teddy向湯令山發問，試圖解答歌迷對湯令山的各種迷思。怎料無論Teddy問什麼，湯令山都以「no comment」作答。Teddy無奈表示這是最後一題，請湯令山回答自己的身高，湯令山笑說：「不回答！」Teddy接著請台下歌迷代勞，歌迷馬上發問：「MC（張天賦）跟你，誰高？」湯令山僅以手勢表示不回答，台下笑聲不斷。

湯令山在歌單中段帶來驚喜，翻唱華語樂壇「R&B教父」陶喆的《流沙》，將原版情感注入當代R&B靈魂，演出的壓軸高潮，湯令山接連帶來多首充滿個人特色的曲目，從幽默自嘲的《boyfriend material》、直白浪漫的《勁浪漫 超溫馨》到展現內心細膩脆弱面的《玻璃》等曲，最終以陳奕迅的《陀飛輪》收尾，將全場氣氛推向頂點。

湯令山相隔兩年第二次來台北演出。（光尚娛樂提供）

演出正式結束後，由於現場觀眾安可聲不斷，湯令山再度驚喜出場。他誠意十足地與台下互動，不僅拿起歌迷提供的CD簽名，更拿起手機與全場歌迷大玩自拍，最後更再度演唱一遍《陀飛輪》回饋歌迷的支持。

他曾和香港女歌手Moon tang交往，兩人被稱作「金童玉女」仍情散，談及全新主題《Prince Of nothing》，湯令山表示這是一場與過去悲傷的正式道別，他說：「之前的我總有一些事情無法放手，特別是關於感情方面；但這一次，我覺得很多顧慮都放低了，無所謂了。」

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