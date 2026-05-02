周星馳現身片場他當場愣住！特化師曝震撼內幕「啞口無言」

儲旭有「最帥特化師」稱號。（翻攝自IG）

〔記者許世穎／台北報導〕有「最帥特化師」稱號的儲旭，曾參與不少大製作，提到和「星爺」周星馳合作《美人魚》，他說在片場初見對方時一度說不出話，更直言那是許多電影人夢寐以求的瞬間，也讓他親眼見識完整電影工業的運作規模。

儲旭近日在社群公開一段「喪屍寶寶」製作影片，逼真程度引發熱議。從膚色、血管紋理到肌肉與眼神細節皆高度寫實，而這個在畫面中可能僅出現短短幾秒的道具，實際製作期卻長達3個月，展現特效化妝對細節的極致要求。

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面對外界常問「是否能用AI或後製取代」，儲旭直言，特效化妝的核心從來不是技術本身，而是能否服務敘事、強化觀眾體感。他形容，有些畫面就像一根釘子，「不一定最大，但會把整部電影釘在觀眾心裡」。

儲旭在社群公開「喪屍寶寶」製作影片，效果相當逼真。（翻攝自IG）

他透露，喪屍寶寶原型來自影集中的「解剖男嬰」道具，經重新設計後才成為如今令人不寒而慄的樣貌。製作過程中最困難的並非「做得多恐怖」，而是拿捏尺度——既要保有生命感，又要呈現死亡與異變之間的模糊界線，讓觀眾在心疼與恐懼之間產生矛盾情緒。

曾入圍金鐘與金馬的儲旭，也見證台灣特效化妝逐漸被看見。他坦言，這項工作過去長期被忽視，但其實從傷口、怪物到角色轉變，都是影像敘事的重要一環，「我們不只是做外表，而是在幫角色長出另一層靈魂。」

從《紅衣小女孩》、《咒》到《誰是被害者》，儲旭參與多部代表性作品。他指出，《紅衣小女孩》是台灣鬼片與實體特效重新被看見的起點，團隊從民間傳說與山林意象出發，打造出具有土地感的角色；而《咒》則聚焦「詛咒如何長在人身上」，透過皮膚異變與身體狀態，讓觀眾產生更直接的不適與壓迫感。

儲旭分享特殊化妝的甘苦。（翻攝自IG）

回憶和星爺合作《美人魚》，他透露：「當我真的在現場見到周星馳導演的時候，其實當下是有點啞口無言的。你會突然意識到，原來自己從小看到大的電影人物，現在真的站在你面前，而且你接下來要跟他一起工作。」

他也說，《美人魚》讓他看見完整電影工業系統的震撼，從美術、特效、攝影、造型、特效化妝、場景、道具、調度到後期，全部都在很大的規格裡運作，「如果說台灣影視給我的訓練，是在有限資源裡創造可能；那《美人魚》給我的震撼，就是讓我看到一個完整電影工業運作起來的樣子。」

對於AI與數位技術的崛起，儲旭認為未來並非取代關係，而是合作。他表示，AI與CG可以創造奇觀，但實體特效讓演員能實際觸碰與互動，進而帶出更真實的表演，「只要演員相信，觀眾就更有可能相信。」

一路從不被理解到入圍金鐘、金馬，儲旭形容這條路雖辛苦卻值得。他也期許未來有機會打造如奇幻電影般完整的角色與怪物，讓台灣特效化妝走向更大的國際舞台。

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