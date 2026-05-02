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娛樂 最新消息

奧斯卡迎來重大變革！國際影片免國家選送、演員提名規則也變了

〔記者許世穎／綜合報導〕奧斯卡主辦方美國影藝學院公布多項新制，將自2027年舉行的第99屆奧斯卡起正式實施，從報名資格到投票機制全面調整，其中又以「最佳國際影片」與表演類規則變動最受關注。

奧斯卡主辦方美國影藝學院宣布幾項重大改革。（翻攝自影藝學院臉書）奧斯卡主辦方美國影藝學院宣布幾項重大改革。（翻攝自影藝學院臉書）

最佳國際影片（原最佳外語片，已於202年改名）方面，過去必須由各國官方選送代表作的限制將被打破。未來只要非英語電影在指定國際影展奪得重要獎項，也可直接報名參賽，包括柏林影展金熊獎、坎城影展金棕櫚獎、威尼斯影展金獅獎等，此舉被視為鬆綁國家審查機制，也讓更多具潛力作品有機會角逐奧斯卡。

近年已有類似爭議案例，例如法國電影《墜惡真相》在坎城奪下金棕櫚大獎，法國卻派了《火上鍋》代表但未入圍；又或者伊朗導演賈法潘納希的作品《只是一場意外》，也曾因政治因素未由該國，最終改由其他國家報名。新制上路後，類似情況將有解套空間。

此外，最佳國際影片的入圍與得獎主體也將從「國家」改為「電影本身」，導演姓名更將首次刻在小金人獎座上，象徵對創作者個人的肯定。過去該獎項被視為國家榮譽，且不計入導演個人的奧斯卡得獎紀錄，此次調整也被視為制度上的重大轉向。

表演類別方面，新規則允許同一位演員在同一獎項中同時獲得兩項提名。舊制下若同一演員有兩個角色同時擠進前五名，僅能保留票數較高者，另一角色會被剔除。新制則全面開放，意味著未來有機會出現「一人包辦兩席入圍」的情況。

這也可能改變過去影展與片商常見的報名策略——為避免票源分散，會刻意將同一演員的不同角色分別報名主角與配角。以凱特溫絲蕾為例，她曾憑《為愛朗讀》與《真愛旅程》同年角逐獎項，最終僅以前者入圍並奪下影后，後者則無緣提名，成為影迷長年討論的遺珠。

至於近年備受關注的AI（人工智慧）議題，影藝學院也首度明確表態，編劇類獎項的參賽作品必須由人類創作，才能具備提名與得獎資格。雖未全面禁止AI在電影製作中的應用，但強調規則將隨技術發展調整，同時維持對人類創作的核心價值。

其他技術類獎項也同步更新規範，包括攝影類初選名單將固定為20部，化妝與髮型設計類要求會員須出席至少一場決選會議才能投票；原創歌曲類進一步明確片尾歌曲的參賽條件；而視覺特效類則規定所有會員須觀看決選展示影片，才能參與最終投票。

整體而言，此次新制被視為近年奧斯卡最大幅度的制度調整之一，從報名門檻、評選機制到創作認定皆有所鬆動與強化，也預示未來競賽生態將出現新的變化。

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