梁朝偉手指多一隻？《悲情城市》南韓爆AI非法上映 邱復生跨海要求撤片

電影《悲情城市》網路聲量飆升，暌違36年在南韓上映。（牽猴子提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕侯孝賢執導的電影《悲情城市》本來將暌違36年在南韓上映，結果現在卻鬧出笑話，不但沒有經過正式授權，甚至網傳播映的竟然是AI修復版本，讓影迷也罵翻。

《悲情城市》由陳松勇、陳淑芳、梁朝偉、高捷、吳念真與辛樹芬主演，暌違36年登上南韓院線，讓影迷為之瘋狂，片商更大張旗鼓舉行試映會，結果卻怨聲載道，有觀眾透露，整部片散發著濃濃的AI感，甚至有人批評比AI還要糟糕，不但片中人物手指的數量一直在變，在很嚴肅的場景時，角色嘴裡的牙齒還會變成嘴唇，一下子又變回牙齒，接著又變成口腔內的皮，各種亂象不斷。

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南韓影迷反映，《悲情城市》竟遭AI化，嚴重影響觀影品質。（翻攝自X）

隨後，南韓藝術電影館協會（KACA）發表聲明，表示針對5月6日上映的電影《悲情城市》，版權持有人提出停止上映的請求，在協會尚未明確釐清之前，將停止電影上映。引進該部電影的發行商A-Some Pictures也發出道歉聲明，表示已經將相關內容通報給銷售的代理商，希望能夠謹慎且合法的圓滿解決。

針對這起事件，韓媒《cine21》進一步報導，《悲情城市》的製片人邱復生在電影上映前一週，也就是4月29日向南韓戲院發送正式信函，指控目前並未同意《悲情城市》在南韓上映，要求撤回上映計畫。

負責轉交邱復生正式信函的是首爾藝術電影節的選片人楊仁模，楊仁模因為去年選映了4K版《悲情城市》而與邱復生有接觸。楊仁模提到，為了保護版權擁有人的正當權利、協助戲院做出正確判斷，因此將相關文件原封不動傳達給相關單位。至於36年來都沒有上映過《悲情城市》一事，楊仁模表示在請求許可的程序過程十分繁瑣，想要把《悲情城市》正式引進到南韓的計畫，大多數都沒有成功。

A-Some Pictures的CEO李昌俊也有話要說，強調《悲情城市》是從法國電影公司「Films Sans Frontières」那合法取得，也確認Films Sans Frontières在電影製作5年後，也就是1994年10月5日從製片人邱復生手中購得《悲情城市》的全球版權及著作權商標。李昌俊也指出，楊德昌的《海灘的一天》等8部電影，當時也是找Films Sans Frontières引進到南韓，因此判斷這次《悲情城市》同樣沒問題，讓此事變成羅生門。

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