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娛樂 最新消息

回北投開唱！雷擎以阿嬤為名發片 本人親現身聽哭全場觀眾

〔記者張釔泠／台北報導〕 曾二度入圍金曲獎的雷擎L8ching，日前於北投溫泉博物館舉辦第三張全創作專輯《春子》媒體聽歌會，現場最令人動容的時刻，是雷擎的阿嬤「春子」本人也親自到場，為金孫送上誠摯的祝福。

雷擎獻花給阿嬤春子。（春雷音樂提供）雷擎獻花給阿嬤春子。（春雷音樂提供）

《春子》這張專輯取自阿嬤的名字，能夠在這個空間和阿嬤一同分享音樂，對雷擎而言無比珍貴，雷擎也強調：「我覺得阿嬤是很單純的人，有一顆善良的心，即便看過很多事，還是保有純真又溫暖的性格，我也希望自己可以成為這樣的人。」

雷擎獻花給阿嬤春子。（春雷音樂提供）雷擎獻花給阿嬤春子。（春雷音樂提供）

北投是雷擎從小成長的家鄉，也是專輯繆思「春子」阿嬤居住的地方，選擇這座百年歷史的溫泉建築作為聽歌會場地，雷擎表示：「因為離阿嬤家比較近，也可以讓她帶北投公園的好友一起參加。」聽歌會緊扣「回家」主題，除了邀請雷擎的老友，同樣熟悉古早文化的台南妹仔 ayo 擔任主持人外，更邀請到當年挖掘雷擎的貴人－陳明章出席，當時雷擎與朋友組團參加「南面而歌」台語歌創作徵選，隨後簽入陳明章音樂工作室，正式開展音樂之路。

雷擎娓娓道來專輯的創作緣起：「過去的個人專輯裡，阿嬤一直是我最忠實的聽眾。她都會把專輯當成搖籃曲一樣反覆播放，嘴裡哼著旋律。」但雷擎有一次在海外與阿嬤視訊時，發現阿嬤一直聽重複的一首台語歌：「我之前的作品以藍調、R&B 風格為主，阿嬤來說比較陌生，這讓我想寫一張讓阿嬤可以聽得懂的專輯，送給阿嬤。」

雷擎分享專輯創作思路。（春雷音樂提供）雷擎分享專輯創作思路。（春雷音樂提供）

為此，雷擎收起繁複編曲，回歸吉他、貝斯、鼓的單純架構，到台東都蘭向製作出陳建年《海洋》專輯的傳奇製作人鄭捷任請益返璞歸真的心法。同時用昭和老麥克風、老家的錄音帶採樣打造出復古感，雷擎也不禁感嘆：「雖然想做張簡單的專輯，但好容易就會想要越編越華麗，需要一直提醒自己，專輯應該是要記錄那些真實的片刻。」

Birdy Nio（左起）、雷擎與主持人台南妹仔 ayo 暢聊。（春雷音樂提供）Birdy Nio（左起）、雷擎與主持人台南妹仔 ayo 暢聊。（春雷音樂提供）

活動現場也首播專輯主打曲《我愛我的生活》MV，蔡依林、林俊傑等天王天后御用的導演好友邱柏昶 Birdy Nio 現身力挺，分享與雷擎的情誼：「起初認識是因為我們一起聽共同朋友的演出，剛好有聊到天，結果發現兩個人是鄰居，而且我自己一個人玩手碟很無聊，就邀他來打鼓，一起創作。」雷擎笑說：「我跟 Birdy 認識第二天就被他抓去恆春，半夜一點半開車出發，就一起在那邊玩了三天音樂。」彷彿早已相識多年的老友充滿默契。

雷擎L8ching聽歌會全場合影。（春雷音樂提供提供）雷擎L8ching聽歌會全場合影。（春雷音樂提供提供）

聽歌會最後，雷擎獻唱專輯同名曲《春子》，歌曲錄製期間，雷擎反覆回家與阿嬤相處、分享未完成的demo，每當聽到曲末「做你的孫 真好命」這句歌詞時，春子本人都會笑得非常開心，也讓雷擎靈機一動，把家族六位孫子組成合唱團，一齊唱出對阿嬤的感恩，曲末更加入春子本人的合唱，把祖孫的好感情永遠留存。曲目演唱完畢，雷擎也走下台到奶奶身旁，送上提前的母親節花束，讓聽眾幾乎眼眶泛淚，也鼓勵全場觀眾透過手邊的「春子」明信片向母親大聲說愛，為活動劃下溫馨結尾。

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