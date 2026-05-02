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10億身家女星哭醒！驚爆老公「外面有人」 原生家庭陰影曝光

王宥忻赴廈門曬「老公視角」絕美照。（女神愛啪啪提供）王宥忻赴廈門曬「老公視角」絕美照。（女神愛啪啪提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕身家10億的「財富女神」王宥忻近期與老公前往廈門鼓浪嶼，展開為期五天四夜的行程。原本這趟旅程的重點是為了推廣「女神愛啪啪」的海外拓展計畫，沒想到在浪漫的海島氛圍下，意外升格為兩人的甜蜜之旅，一系列由老公親自掌鏡的「老公視角」海邊美照曝光，粉絲直呼被閃瞎。

王宥忻赴廈門曬「老公視角」絕美照。（女神愛啪啪提供）王宥忻赴廈門曬「老公視角」絕美照。（女神愛啪啪提供）

據悉，兩人這次入住知名的廈門溫德姆酒店，房間一打開就能將無敵海景與港灣的帆船盡收眼底。王宥忻在旅途中特別安排了乘著帆船出海追逐海豚的行程，雖然沒幸運碰上海豚，但她開心地表示：「被大海好好愛了一次。」，即使頭髮被海風吹得亂七八糟，整個人卻因為感受到大海的擁抱而笑得十分開懷，彷彿所有的壓力都被海風帶走。

而身兼「老婆專屬攝影師」的老公，不僅在臉書上狂曬拍出王宥忻最美、最幸福模樣的「老公視角」照，更宣布此次攝影任務圓滿達成。在貼文中浪漫透露這次行程是「先探路，六月再相會」，為兩人未來的海外拓展計劃埋下伏筆。

王宥忻商務行變蜜月。（女神愛啪啪提供）王宥忻商務行變蜜月。（女神愛啪啪提供）

這波幸福感爆棚的海邊美照背後，其實是兩人歷經狂風暴雨後結出的珍貴果實。王宥忻不諱言表示，過去與老公曾走過一段極度黑暗的時期，當時甚至面臨過老公外面有人的婚姻危機。

王宥忻商務行變蜜月。（女神愛啪啪提供）王宥忻商務行變蜜月。（女神愛啪啪提供）

近期她更經歷了一場真實的噩夢，夢見與老公大吵面臨離婚、被獨自丟下，讓她瞬間從心痛中哭醒。這個夢境讓王宥忻勇敢直面了自己內心最深處的脆弱，因為原生家庭的破碎，她一直潛藏著對「被遺棄」的極度恐懼。她坦言，過去的自己為了防衛，有時會先去傷害別人，且無法體會對方的痛苦；但老天爺讓她經歷了老公外遇的那段日子，正是為了讓她真正體會到被傷害的痛，進而學會對他人的痛「感同身受」。

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