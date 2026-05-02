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林逸欣「和醫生父溫暖影片」逼哭數十萬人！美女主播嘆：做得到林爸5分之1再生小孩

〔記者蕭方綺／台北報導〕林逸欣4月底宣布醫生爸爸林春銘過世消息，「在春暖花開的四月，我的爸爸，踏上了新的旅程。」她親手製作的悼念影片在網路上引發廣大共鳴，數十萬網友看完紛紛落淚，主播宋燕旻也有感而發，直言這段父女情深令人動容。

林逸欣在去年爸媽結婚紀念日，分享幸福全家福照片。（翻攝自IG）林逸欣在去年爸媽結婚紀念日，分享幸福全家福照片。（翻攝自IG）

宋燕旻認為每對準備生小孩的父母，都應該先看看林逸欣的成長紀錄，「確認自己是否能做到林爸、林媽用心程度的五分之一以上再生孩子」。她坦言，觀看林逸欣為父親製作的悼念影片時，多次忍不住落淚，形容這份親情是「雙向的愛」，在父母細心灌溉下成長的孩子，最終也會回饋給父母。

她進一步指出，林逸欣一路在充滿愛的環境中長大，讓不少人既感動又羨慕，也因此更能體會她失去父親的遺憾。反觀自身成長歷程，宋燕旻坦言「縫縫補補也長大了」，甚至直到33歲辦婚宴時，才擁有第一張全家福照片，與林逸欣從小擁有滿滿家庭合影形成強烈對比。

宋燕旻也感性提到，林春銘即便行醫忙碌，仍盡力抽空陪伴孩子成長，對子女的愛與關懷，讓他在網友心中宛如「全民爸爸」，更有人感嘆「每個小孩都應該發一個林爸」。

主播宋燕旻對林逸欣一家人的影片非常有感觸。（翻攝自臉書）主播宋燕旻對林逸欣一家人的影片非常有感觸。（翻攝自臉書）

談及為人父母的責任，宋燕旻直言，生養孩子前應有充分準備，「感情不和樂的夫妻不該輕易生小孩，沒有準備好深愛一個生命也不該生」。她認為，教育孩子並非溺愛，而是給予正向鼓勵、尊重多元特質，並提供充足的情緒支持，最後也感嘆：「從不羨慕出生在富豪家庭，但林逸欣一家的氛圍，真的令人嚮往。」

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