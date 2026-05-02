（連線專訪）從片場小女孩到對戲母女！艾兒芬妮升格當媽飆戲蜜雪兒菲佛

《瑪歌沒錢途》描繪母女之間既親密又拉扯的情感，艾兒芬妮（右）與蜜雪兒菲佛對手戲火花四射。（Apple TV提供）

〔記者許世穎／台北—紐約連線專訪〕Apple TV+影集《瑪歌沒錢途》表面上是一部母女故事，實際上更像是一場跨世代女性經驗的對照。蜜雪兒菲佛與艾兒芬妮在戲中飾演母女，同時也是現實中跨越25年的合作夥伴，讓這段關係在戲裡戲外多了一層奇妙的連結。

兩人的緣分最早可追溯至電影《他不笨，他是我爸爸》，當時年僅兩歲的艾兒，飾演姊姊達珂塔芬妮的幼年版本，而蜜雪兒已是好萊塢資深演員。此後兩人雖在《黑魔女2》同片演出，但真正意義上的「對手戲母女」，直到這次才正式成立。

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蜜雪兒回憶初見時笑說：「我一直很好奇，那個在片場到處跑的小女孩，長大後會變成什麼樣的人。現在看來，她比我想像的還更完整。」

艾兒芬妮（右）與蜜雪兒菲佛在《瑪歌沒錢途》中衝突與依賴並存，關係張力十足。（Apple TV提供）

影集《瑪歌沒錢途》改編自作家露菲索普同名小說，大膽、溫暖且帶有幽默感。艾兒飾演遭大學退學、懷抱作家夢的「瑪歌」，身為前Hooters女服務生與前職業摔角手的女兒，在迎來新生兒後，被迫面對堆積如山的帳單與逐漸枯竭的收入來源。

當人生陷入現實與經濟壓力的夾縫之際，瑪歌卻意外在社群平台OnlyFans闖出一條路，在外界偏見與自我懷疑之間，試圖重新定義自己的生活與未來。表面是生存故事，更深層的核心，則是關於「母職如何重塑女性自我」。

艾兒表示，瑪歌最打動她的不是困境，而是她的反應方式：「她不是被命運壓垮的人，而是會在崩塌裡重新拼出一種自己的語言。」角色透過創作、表演與自我建構，在現實與想像之間找到出口。

艾兒芬妮在《瑪歌沒錢途》中詮釋年輕母親，展現角色在困境中不斷重塑自我的成長歷程。（Apple TV提供）

而母女關係則是全劇最鋒利也最溫柔的核心。蜜雪兒飾演的母親既強勢又破碎，在控制與放手之間不斷擺盪。她形容，成為母親之後，其實是一種長期的失落狀態：「你不斷在告別不同階段的孩子，也同時在告別你原本想像的自己。」

這種「失落」在劇中並非悲劇，而是一種更貼近現實的情感狀態。母女之間既非單純衝突，也不是通往和解的線性過程，而是一段持續變動、反覆拉扯的關係。

艾兒則補充，這次演出讓她第一次如此具體理解母職的重量，「我一直在問現場的媽媽們：這是什麼感覺？那是什麼狀態？但最後我發現，沒有一個標準答案。」她也提到，角色之所以成立，正因為不完美：「瑪歌不需要是一個正確的母親，她只需要是一個真實的人。」

艾兒芬妮（右）與蜜雪兒菲佛出席《瑪歌沒錢途》首映，戲裡戲外延續跨越25年的合作情誼。（Apple TV提供）

演員之間的信任，也成為戲中情感成立的關鍵。艾兒說：「我真的很依賴她，但那種依賴不是脆弱，而是一種可以放心失控的安全感。」蜜雪兒則補充：「我們不需要特別『演』母女，因為那個關係本來就存在，只是被劇本放大了。」

《瑪歌沒錢途》不只是母職書寫，更描繪女性如何在混亂中持續尋找與創造自身的位置。而艾兒與蜜雪兒跨越25年的合作關係，也讓這段故事多了一層現實的重量。影集已於Apple TV+上線。

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