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娛樂 最新消息

安芝儇右肩脫臼「演出更動」曝心聲！獻唱台式情歌告白粉絲

韓籍啦啦隊女孩安芝儇近日右肩膀脫臼抱恙。（記者胡舜翔攝）韓籍啦啦隊女孩安芝儇近日右肩膀脫臼抱恙。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕台鋼雄鷹昨（1）日於台北大巨蛋舉辦「心動時刻」主題日，為本季首場大巨蛋主場賽事。Wing Stars準備多組舞蹈演出接力登場，成為場邊一大亮點，而日前成員安芝儇近期手舉不起來，經診斷是右肩膀脫臼，她昨遺憾取消舞蹈表演，事後受訪難過落淚。

賽前，由Wing Stars帶來先前於開幕戰廣受好評的開場舞，整齊劃一的動作與繁複的走位，搭配台鋼雄鷹年度主題曲《做伙拚》，氣勢十足，為大巨蛋賽事揭開序幕。 賽後演出同樣精彩，Wing Stars共帶來三組不同風格的表演。首先由成員筱雯、林浠、一粒、恬魚等共18位女孩，分別於一壘、三壘側帶來韓國男團 BTOB的經典組曲《WOW》與《Blowin’ Up》，黑白色系服裝搭配率性俐落的舞步，瞬間炒熱全場氣氛。

Wing Stars筱雯、米妮、林浠、ET賽後表演。（Wing Stars提供）Wing Stars筱雯、米妮、林浠、ET賽後表演。（Wing Stars提供）

隨後則由昆昆、圈圈、NINA、千千、毛毛及芃芃六位女孩，帶來較為靜態的現代舞演出，搭配抒情歌曲《Missing You》，以優雅的肢體語言詮釋，展現細膩動人的舞台魅力。

談及這次挑戰現代舞，成員NINA表示，現代舞看似柔軟流暢，實際上相當考驗身體支撐的力量。為了讓演出時動作更加順暢，她反覆練習下跪轉圈等動作，膝蓋甚至因此瘀青。

韓籍成員安芝儇、Mingo也分別帶來歌唱與舞蹈演出。安芝儇獻唱經典情歌《如果可以》，雖因手部傷勢影響，無法帶來原先準備的舞蹈表演，但她仍暖心表示：「沒辦法跳舞給你們看，但可以唱給你們聽。」真摯歌聲感動現場粉絲。

Mingo則帶來精心準備的SOLO舞蹈演出，身穿白色平口小洋裝亮相，甜美造型一登場便吸引全場目光。

在Wing Stars輪番演出後，現場氣氛持續升溫，由韓國療癒系天團BTOB壓軸登場。安可歌曲更驚喜攜手Wing Stars同台演出。

今日大巨蛋也將迎來此系列戰第二場賽事。賽後Wing Stars也將帶來不同的演出內容。

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