自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鈴木愛理長這樣32歲了？離開℃-ute收粉紅花：我們之間有連結

鈴木愛理生日收到粉紅色的花，直呼跟粉色有所連結。（翻攝自IG）鈴木愛理生日收到粉紅色的花，直呼跟粉色有所連結。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本人氣女星鈴木愛理即將於6月21日在新莊Zepp New Taipei舉行「SUZUKI AIRI LIVE 2026 ll：Bias by us：ll in Taipei」，上月迎接32歲生日的她，在社群媒體分享自己收到的花束，驚訝表示：「今年生日收到的花，竟然全部都是粉紅色！」

4月12日剛過32歲生日，鈴木愛理分享今年生日收到的花，透露「讓人驚訝地全部都是粉紅色」，同時也提到，一直覺得在工作上與粉紅色特別有緣，回想起過去在團體℃-ute時期，自己從代表色從黃綠色變成粉紅色的那一天，「當時的衝擊到現在都還記得，但一定也有某種意義，才會連結到現在。」

而鈴木愛理在今年愚人節推出新歌《說謊啦》，以一句「騙你的」揭開歌曲序幕，她透露這首歌其實早在約3年前就已完成，但一直沒有發表，笑說「這保存的得有點太久」。這首歌出自樂團wacci主唱橋口洋平之手，鈴木愛理將自己零碎的筆記交給主唱橋口洋平整理為歌詞，錄音與演奏也由wacci負責。她透過歌曲拋出提問，關於人是否曾對自己說謊、是否藏有說不出口的心情，並希望這首作品能在日常之中，讓人稍微停下腳步，在某個時刻被需要的人聽見。

鈴木愛理票價座位圖。（Welcome Music 提供）鈴木愛理票價座位圖。（Welcome Music 提供）

繼去年在台南跨年演唱會的精彩演出讓許多粉絲感動萬分，鈴木愛理則將首度以個人身份帶著「SUZUKI AIRI LIVE 2026 ll：Bias by us：ll in Taipei」登上Zepp New Taipei開唱，表示相當期待與大家相見。票價分為VIP PACKAGE 5480元、1樓A區立席3280元、1樓B區立席2980元、2樓座席3380元與身障席1640元，僅限KKTIX網路與APP購票。VIP內容包含A區立席門票、專屬紀念掛牌與掛繩、演出後After Talk、親筆簽名明信片與Hi-Bye歡送，門票已於KKTIX全面啟售，更多演唱會詳情可洽主辦單位Welcome Music官方社群專頁。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中