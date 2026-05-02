鈴木愛理長這樣32歲了？離開℃-ute收粉紅花：我們之間有連結

鈴木愛理生日收到粉紅色的花，直呼跟粉色有所連結。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本人氣女星鈴木愛理即將於6月21日在新莊Zepp New Taipei舉行「SUZUKI AIRI LIVE 2026 ll：Bias by us：ll in Taipei」，上月迎接32歲生日的她，在社群媒體分享自己收到的花束，驚訝表示：「今年生日收到的花，竟然全部都是粉紅色！」

4月12日剛過32歲生日，鈴木愛理分享今年生日收到的花，透露「讓人驚訝地全部都是粉紅色」，同時也提到，一直覺得在工作上與粉紅色特別有緣，回想起過去在團體℃-ute時期，自己從代表色從黃綠色變成粉紅色的那一天，「當時的衝擊到現在都還記得，但一定也有某種意義，才會連結到現在。」

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而鈴木愛理在今年愚人節推出新歌《說謊啦》，以一句「騙你的」揭開歌曲序幕，她透露這首歌其實早在約3年前就已完成，但一直沒有發表，笑說「這保存的得有點太久」。這首歌出自樂團wacci主唱橋口洋平之手，鈴木愛理將自己零碎的筆記交給主唱橋口洋平整理為歌詞，錄音與演奏也由wacci負責。她透過歌曲拋出提問，關於人是否曾對自己說謊、是否藏有說不出口的心情，並希望這首作品能在日常之中，讓人稍微停下腳步，在某個時刻被需要的人聽見。

鈴木愛理票價座位圖。（Welcome Music 提供）

繼去年在台南跨年演唱會的精彩演出讓許多粉絲感動萬分，鈴木愛理則將首度以個人身份帶著「SUZUKI AIRI LIVE 2026 ll：Bias by us：ll in Taipei」登上Zepp New Taipei開唱，表示相當期待與大家相見。票價分為VIP PACKAGE 5480元、1樓A區立席3280元、1樓B區立席2980元、2樓座席3380元與身障席1640元，僅限KKTIX網路與APP購票。VIP內容包含A區立席門票、專屬紀念掛牌與掛繩、演出後After Talk、親筆簽名明信片與Hi-Bye歡送，門票已於KKTIX全面啟售，更多演唱會詳情可洽主辦單位Welcome Music官方社群專頁。

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