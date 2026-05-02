赴美快2年！最強高中生Ray認想回台灣定居：見過世面才懂

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾有「台灣最強高中生」稱號的直播主Ray，近年來將事業重心放在美國，最近他開直播坦言，雖然美國很棒，但如果要定居，還是會回到台灣。

Ray透露，雖然台灣很爛，但還是想要回台灣定居。（翻攝自Twith）

Ray最近開直播分享美國生活，坦言一開始覺得美國好棒、有著不一樣的文化，好喜歡這個國家，一切都好新鮮；隨著時間久了，他在美國已經住了快兩年，難免看到一些不太喜歡的地方，不過整體來說，他還是覺得美國很好，像是在做生意的部分。

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只是如果要選一個地方定居，他還是想回到家鄉台灣，「我以前覺得台灣很爛、很糟糕，但時光飛逝，開始見了世面，你們懂我的意思嗎？我不只是想家了，但如果要選一個地方住，我還是會選台灣。」

Ray、Agent在車上聊天，Ray透露中國貧富差距很大。（翻攝自YouTube）

他昨天與好友Agent開直播，Agent關心起他的家人，Ray反而說起才剛從中國上海回來一事，更透露：「你知道嗎？中國政府把貧窮的那一面藏起來，就是貧富差距很大（中文），讓大家看到城市很好，但是另一面的中國像是農田、沒手機，這個很不同，所以別被騙了，以前全部都很有錢，沒有他們都在裝，中國政府被我逮到了！」

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