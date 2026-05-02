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娛樂 最新消息

（專訪3）陳匡怡兩度遇「未交往先求婚」 揭舊愛驚人「速度感」：壓力太大

〔記者李紹綾、蕭方綺／專訪〕陳匡怡近年淡出螢幕，2024年在社群媒體無預警連發10張照片，內容包含大量玫瑰花束、鑽戒，甚至有一張男子手持求婚氣球的遮臉照。她坦言這並非炫耀，純粹是為了紀念「比較美好的時刻」，更自曝情史中曾遇過兩位對象，竟都在「還沒正式交往」時就先求婚，驚人轉折令人嘖嘖稱奇。

陳匡怡兩年前完成凍卵，自嘲過程像「青蛙」。（記者胡舜翔攝）陳匡怡兩年前完成凍卵，自嘲過程像「青蛙」。（記者胡舜翔攝）

即便經歷過媒體的負面標籤與風波，陳匡怡對婚姻與家庭仍懷抱憧憬。她笑著反問：「我看起來像不婚族嗎？我還是想當媽媽。」為了替未來留一份保險，她在兩年前已完成凍卵療程，談起凍卵過程，她幽默形容：「那過程就像青蛙一樣，打荷爾蒙兩個禮拜，肚子會脹脹的，因為卵巢在腫大。但我覺得那是個非常酷的經歷。」且目前成功取出數顆卵子，數值相當理想。

令人訝異的是，陳匡怡曾有過兩段「還沒交往就被求婚」經驗。她回憶：「其中一位先生非常真誠、上進，他在追我的時候就先求婚了。後來我覺得他很認真，一定很疼我，我們才開始交往。」然而這段戀情最後敗在對方的「速度感」，交往後對方仍維持每半年求婚一次的頻率，讓她壓力大爆發：「他很急著定下來，交往後每半年就求一次婚。我個性沒辦法那麼急，壓力真的太大了。」另一段也是類似狀況，兩人尚未正式確立關係，男方就急著想把她訂下來，讓她直呼壓力山大。

陳匡怡拒絕被貼「感情失敗者」標籤。（記者胡舜翔攝）陳匡怡拒絕被貼「感情失敗者」標籤。（記者胡舜翔攝）

目前單身約兩年的陳匡怡，坦言對愛情仍有期待：「會啊，一定會談戀愛。」她透露目前已有正在「小心觀察中」的對象，理想條件非常直觀：「聰明、疼我、英俊。」之後不忘補上一句：「不能誹謗，那太可怕了。」。

雖然過去的性騷擾經歷讓她對建立男性關係更加謹慎，但她強調自己現在很好：「不是因為什麼都沒發生過，而是即使發生過一些事情，我還是把自己找回來了。我希望大家未來看到我時，不只是看到新聞裡的我，而是看到一個還在生活、還在成長，也還有很多可能性的我。」

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