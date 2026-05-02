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娛樂 最新消息

（專訪2）陳匡怡3度當「打槍女」開轟：忍下去會生病 揭密張孝全、陳柏霖6男追求真相

〔記者李紹綾、蕭方綺／專訪〕陳匡怡昔日因神似港星周慧敏被挖掘出道，近年淡出幕前的她，在社群接連自曝曾被張孝全、陳柏霖、辰亦儒、郭品超等人追求。她坦言，這些「陳年往事」之所以會被攤開，是因為去年被狗屁倒灶的事逼到壓力爆表，甚至焦慮症發作，才決定發文為自己澄清。

陳匡怡分享豪車接送初衷是記錄浪漫時刻，而非炫耀或精神異常。（記者胡舜翔攝）陳匡怡分享豪車接送初衷是記錄浪漫時刻，而非炫耀或精神異常。（記者胡舜翔攝）

陳匡怡直言，以前的自己太壓抑、太謙虛，想太多才沒講出事實，「結果整個社會看我，好像我每天都在被打槍。現在我變成了『打槍女』、『騷擾女』，再忍下去我真的會生病」，最耿耿於懷的是連續三年的「被打槍新聞」。

陳匡怡（右）2014年與坤達合作《威廉王子》。（資料照，記者胡舜翔攝）陳匡怡（右）2014年與坤達合作《威廉王子》。（資料照，記者胡舜翔攝）

陳匡怡（右）2011年與陳柏霖合作《我可能不會愛你》。（資料照）陳匡怡（右）2011年與陳柏霖合作《我可能不會愛你》。（資料照）

陳匡怡回憶，25至28歲是女孩最漂亮、像花盛開的年紀。她2013年與「小鬼」黃鴻升拍MV，對方說喜歡短髮，長髮的她就被寫被打槍；2014年與坤達合作《威廉王子》，劇情設定她喝醉索吻被拒，媒體也寫她被打槍；2015年辰亦儒在生日會上，被問：「要不要追匡匡？」他客氣稱「沒有啊，我就是把匡匡當妹妹啊。而且人家條件那麼好，當然是人家考慮我，怎麼會是我考慮她」，標題竟依舊是「辰亦儒打槍陳匡怡」。陳匡怡強調「打槍」定義應是追求被拒，但她根本沒追過對方。

陳匡怡2015年擔任辰亦儒生日音樂會嘉賓。（資料照，記者陳逸寬攝）陳匡怡2015年擔任辰亦儒生日音樂會嘉賓。（資料照，記者陳逸寬攝）

對於曾被張孝全、陳柏霖、辰亦儒、郭品超、賀軍翔及瞿友寧追求，她自信表示：「在我二十幾歲、如花盛開的年紀，能被這麼多優秀的男性欣賞與追求，是一件值得驕傲的事。我不懂為什麼要委屈自己，被媒體寫成一個感情坎坷的失敗者。」

陳匡怡過去因太過謙虛而讓社會誤解其感情生活。（記者胡舜翔攝）陳匡怡過去因太過謙虛而讓社會誤解其感情生活。（記者胡舜翔攝）

陳匡怡前年在社群上風格突變，陸續接連貼出求婚鑽戒、鮮花及豪車，她坦言，那並非炫耀也不是帳號被盜，純粹是想整理2020年到2025年間「比較美好的時刻」。她分享，那台勞斯萊斯的車主是一位經濟能力很強的追求者，當時她在對方的店裡消費，店員主動表示老闆會想認識氣質這麼好的小姐，才開啟了這段交流，她感性表示：「我覺得那個夜晚都很浪漫，因為我沒想到他會用勞斯萊斯來接我。」分享這些照片是出自於善意，想紀念被欣賞的開心瞬間。沒想到卻被解讀成精神異常，甚至被酸民建議去看身心科，讓她直呼惡毒：「內容風格跟以前不一樣，就說精神有異常的跡象，我覺得那些話蠻惡意的，根本沒有根據。」

陳匡怡去年因種種瑣事導致壓力爆表、焦慮發作。（記者胡舜翔攝）陳匡怡去年因種種瑣事導致壓力爆表、焦慮發作。（記者胡舜翔攝）

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